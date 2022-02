En medio de todo lo que se ha hablado sobre su expareja Anuel AA y su prometida Yailín, así como los rumores de su posible nueva relación con James Rodríguez, la colombiana Karol G realizó una publicación en su Instagram para hablar sobre su estado de desmotivación, el cual ya dejó en el pasado para volver con todo al gimnasio.

Si bien muchos pueden creer que la cantante colombiana ha tomado esta decisión para verse mejor y estar a la línea de los estándares de belleza y estereotipos que la sociedad ha interpuesto a lo largo de los años, ella ha revelado cuál es la verdadera razón para volver con fuerza a los ejercicios y a la vida saludable.

Se dice que ambas celebridades colombianas estarían iniciando una relación sentimental (Foto: James Rodríguez / Instagram)

¿POR QUÉ KAROL G HA REGRESADO AL GIMNASIO?

La ‘Bichota’, como también se le conoce tras una canción suya del mismo nombre, mediante una historia de Instagram de hace algunos días contó que había estado varias semanas sin ganas de hacer ejercicio.

Durante ese tiempo también se descuidó en la comida pues no estuvo consumiendo nada saludable sino todo lo contrario, por lo que ella no se sentía bien consigo misma.

Es así que dejó en claro que volvió a los ejercicios y a una dieta más balanceada por ella misma y por su salud, así que nadie podía argumentarle que era por los estándares de belleza de los que tanto se habla.

Del mismo modo, emitió un mensaje de aliento a todos sus fanáticos para que también tengan la actitud y voluntad necesaria para hacer lo mismo.

“Después de dos semanas de darme mis gusticos, de comer cero saludable y no pisar el gimnasio ni para saludar... aquí estoy otra vez. Por fin me motivé, no por nadie, ni por el sistema, ni por los estándares de belleza, lo hago por fortalecer mi disciplina, mi compromiso, por amor propio y por mi salud. Ve a tiempo, hazlo a tu ritmo, pero si es algo que sueñas, hágalo pues”, escribió.

KAROL G: “BICHOTA”

¿KAROL G Y JAMES RODRÍGUEZ SON NOVIOS?

Si bien ninguno de ellos ha dado información al respecto, una reciente publicación de “Rechismes” ha dado más luces sobre lo que se está tramando en la interna de Karol G y James Rodríguez.

En la cuenta en mención se compartió una captura de una conversación que se ha tenido con alguien cercano al entorno del futbolista.

Según lo que se puede leer, un integrante del comando técnico de la selección colombiana sabe que esa relación es un hecho por boca propia del deportista.

Es más, se dice que ambos ya eran pareja cuando él se pintó el cabello y que se encierran por varios días cuando viajan a Medellín.