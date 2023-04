El pasado 6 de abril, Karol G utilizó su cuenta de Instagram para denunciar la modificación de las fotografías que se tomó para su entrevista con la revista GQ, criticando el uso de Photoshop, asegurando que su “cuerpo no se ve así” y que se sentía “feliz y cómoda” con su imagen natural.

Como se recuerda, en los últimos años la cantante colombiana se ha convertido en una de las cantantes más exitosas, no solo por sus giras “Bichota Tour Reloaled” y “$trip Love Tour”, sino también por sus populares canciones y su último disco “Mañana será bonito”, por lo que hace unas semanas fue anunciada como la invitada especial de Ana de Armas para “Saturday Night Live”.

Con esto, la artista colombiana, que confesó una curiosa historia con Pablo Escobar, se unió a importante figuras que también han criticado el uso excesivo de Photoshop.

La foto que decepcionó a Karol G (Foto: Revista GQ)

EL MENSAJE DE JAMIE LEE CURTIS A KAROL G

A través de sus redes sociales, en donde acumula más de 5,3 millones de seguidores, Jamie Lee Curtis compartió la imagen de la portada de la revista y un mensaje de apoyo a la colombiana.

“Estoy tan feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos por inteligencias artificiales”, inició.

En ese sentido, la celeb de Estados Unidos disparó contra los estereotipos de belleza, a los cuales acusó de nublar la belleza natural humana, algo que otras figuras también han denunciado.

“Este genocidio en contra de lo naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado”, añadió.

Finalmente, la ganadora del Oscar por “Todo en todas partes al mismo tiempo” destacó que cada vez sean más las personas que muestran su rechazo a los estereotipos de belleza, destacando la postura de Justine Bateman y Andie Macdowell.

“Me anima mucho que una persona joven se una al coro de la desaprobación (...) La industria de los cosméticos quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mi**da”, sentenció.

La ganadora del Oscar por "Todo en todas partes al mismo tiempo" apoyó los reclamos de Karol G contra la revista GQ (Foto: Jamie Lee Curtis / Instagram)

¿QUÉ DIJO KAROL G SOBRE LA REVISTA GQ?

A través de sus redes sociales, donde acumula más de 61,3 millones de seguidores, la cantante colombiana expresó su molestia y decepción ante la edición de las fotografías que le tomaron la entrevista con la prestigiosa revista GQ.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, explicó en su publicación.

Pese a estar agradecida con la oportunidad, la colombiana señaló que pese a expresar su “inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, criticando el concepto de belleza que maneja el medio. “Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó.

Finalmente, la cantante cerró su publicación, que en tres días suma más de 6,2 millones de seguidores, asegurando que era una falta de respeto a las personas y al autoestima, el cual se podría ver afectado por los cánones de belleza.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, sentenció.