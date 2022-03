Karol G es una de las cantantes de música urbana más exitosas del momento, sus temas son cantados por sus millones de fans en el mundo y su carrera sigue en ascenso. Ahora, la “Bichota” se prepara para asumir un nuevo reto profesional y debutará como actriz en la próxima serie de Netflix, “Griselda”.

Así es, la cantante colombiana será para de la serie “Griselda” de Netflix, producción que está basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. Es por ello que, actualmente, se encuentra en Los Ángeles grabando escenas para la ambiciosa producción protagonizada por su compatriota Sofía Vergara.

Karol G interpretará el papel de Carla en “Griselda”, una joven que transporta drogas a los Estados Unidos. La cantante de música urbana tuvo que tomar clases de actuación para poder ponerse en la piel de este personaje y se preparó para su debut en Netflix.

Karol G afirmó que su último movimiento profesional “le abrió los ojos” (Foto: Karol G / Instagram)

¿QUÉ HA HECHO KAROL G PARA PODER TRABAJAR EN “GRISELDA” CON SOFÍA VERGARA?

En entrevista con Billboard, Karol G se sinceró sobre los detalles de su debut como actriz en la serie de Netflix “Griselda”. La cantante afirmó que su último movimiento profesional “le abrió los ojos”.

“Es un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje”, dijo la intérprete de “Ocean”, quien dará vida a Carla, una joven que transporta drogas a los Estados Unidos.

Sobre su personaje en la serie de Netflix mencionó: “[es] un personaje que evoluciona. Ve lo que hace como un trabajo, pero también como una forma de mantener a su familia, ¡y es dura! Alcanza otro nivel”.

Según Billboard, Karol G pasó meses preparándose para su personaje inscribiéndose en clases de actuación y movimiento, que la ayudaron mucho a tener una perspectiva diferente de las cosas.

“Me abrieron totalmente los ojos a una perspectiva diferente. Me ayudaron en mi carrera como artista y en mi desarrollo en el escenario”, afirmó.

“Con mi maestro, nos metemos en diferentes situaciones y él me ayuda a entrar en el personaje”, contó.

“Cuando no eres actor, tu objetivo es hacer las cosas bien para que sean creíbles. Pero en la actuación, realmente te metes dentro del personaje y te olvidas de lo que la gente quiere”, agregó.

Además de su nueva aventura como actriz, la ganadora de los Premios Juventud está balanceando su gira actual y haciendo nueva música.

“Me levanto desde las 5 a. m. y trabajo en mi música por la noche”, comentó la cantante de música urbana a Billboard sobre cómo es su rutina ahora con el comienzo del rodaje.

“Es nuevo para nosotros, pero todos [en la producción de la serie] han trabajado de cerca con nuestro horario. He estado aquí en Los Ángeles con [el productor] Ovy on the Drums y con muchos de los compositores con los que trabajo. Es otra manera de trabajar, pero me encanta”, agregó.