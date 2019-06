Antes y después de Karol G: el impresionante cambio de la novia de Anuel AA a lo largo de su carrera

Es probable que cuando escuches el nombre de Carolina Giraldo Navarro no sepas de quién estamos hablando. Pero si mencionamos a Karol G, es probable que hayas comprendido que nos referimos a uno de los rostros más conocidos del género urbano.

Karol G nació en Medellín, Antioquia (Colombia) el 14 de febrero de 1991 y desde muy pequeña estuvo cerca de la música, pues su padre también era músico. Hoy, con 27 años, ha comenzado a cosechar todos los triunfos que sembró desde que tenía uso de razón.

En muchas ocasiones hemos escuchado mencionar a la cantante colombiana que recuerda muchos sus inicios, sobre todo lo que otros compañeros de la industria le sugerían: desistir en su intento de incursionar en la música urbana porque ese género "no era para las mujeres, ya que lo que cantaban los hombres no tenía cabida para ellas".

Y como ya todos sabemos, esas palabras para Karol G no significaron nada y no hicieron que se rinda. Sus millones de reproducciones en YouTube demuestran que no se equivocó. Así como sabe del éxito que logró la reggaetonera, también hemos visto como ha sido su transformación física a lo largo de todos estos años. En sus redes sociales podemos ver el antes y después que la misma artista se encarga de compartir.

El antes y después de Karol G

Cuando se trata de hablar de los cambios que ha atravesado su cuerpo, Karol G es una que no se calla nada. La cantante colombiana ha confesado cuántas veces ha pasado por el quirófano y cómo lucía antes de ser tocada por un bisturí.

Mira el antes y después de la artista colombiana que triunfa en la industria musical:

ANTES…

Así lucía Karol G hace 13 años. (Foto: Instagram/Karol G) Así lucía Karol G hace 13 años. (Foto: Instagram/Karol G)

La intérprete de “Mi cama” confesó que su cuerpo ha pasado por el quirófano cuatro veces. (Foto: Instagram/Karol G) La intérprete de “Mi cama” confesó que su cuerpo ha pasado por el quirófano cuatro veces. (Foto: Instagram/Karol G)

La novia de Anuel AA confesó en un programa radial de Colombia que solo uno de sus retoques ha sido por razones estéticas. Los otros tres fueron por motivos de salud. (Foto: Instagram/Karol G) La novia de Anuel AA confesó en un programa radial de Colombia que solo uno de sus retoques ha sido por razones estéticas. Los otros tres fueron por motivos de salud. (Foto: Instagram/Karol G)

La única estética fue para aumentar el tamaño de su busto. (Foto: Instagram/Karol G) La única estética fue para aumentar el tamaño de su busto. (Foto: Instagram/Karol G)

Karol G en el 2005. El cambio es evidente. (Foto: Instagram/Karol G) Karol G en el 2005. El cambio es evidente. (Foto: Instagram/Karol G)

DESPUÉS…

Karol G compartió recientemente esta imagen en Instagram y ya cuenta con más de 2 millones de 'corazones'. (Foto: Instagram/Karol G) Karol G compartió recientemente esta imagen en Instagram y ya cuenta con más de 2 millones de 'corazones'. (Foto: Instagram/Karol G)

Karol G nació en Medellín, Antioquia (Colombia), el 14 de febrero de 1991. (Foto: Instagram/Karol G) Karol G nació en Medellín, Antioquia (Colombia), el 14 de febrero de 1991. (Foto: Instagram/Karol G)

A finales del 2017 lanzó su primer álbum llamado "Unstoppable", teniendo una excelente aceptación y aprobación. (Foto: Instagram/Karol G) A finales del 2017 lanzó su primer álbum llamado "Unstoppable", teniendo una excelente aceptación y aprobación. (Foto: Instagram/Karol G)

Karol G mantiene una relación con Anuel AA (Foto: Instagram/Karol G) Karol G mantiene una relación con Anuel AA (Foto: Instagram/Karol G)