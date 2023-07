Feid lanzará próximamente su nueva canción y como viene haciéndolo con sus últimos temas, utilizó los previews de TikTok para generar expectativa, logrando su cometido. Y es que millones de seguidores y curiosos repararon en su clip pero no precisamente por su música o letra, sino por un nuevo detalle que confirmaría su relación con Karol G, con quien se le viene relacionando desde hace varios meses.

El cantante, natural de Colombia, subió a sus redes sociales extractos de lo que será su nuevo sencillo y a partir de ello, sus fans han empezado a rumorear con los posibles nombres que tendría la canción, ya que hasta el momento el popular “Ferxxo” no ha soltado prenda.

“Todas las noches”, “Sigo esperándote” o “Ferxxo 30″ son algunos de los nombres tentativos de los cibernautas, quienes quedaron encandilados con el detalle que tuvo el cantautor en uno de sus últimos videos en TikTok.

EL DETALLE DE FEID EN SU ÚLTIMA CANCIÓN QUE HACE REFERENCIA A KAROL G

Esta vez no fue una referencia en alguna estrofa o con un mensaje pero sí en su vestimenta, o al menos así lo consideran sus fanáticos.

Durante el video en cuestión se ve a Feid usando una gorra azul con verde, además de unas gafas azules y una camisa playera. Es precisamente esta última vestimenta la que llamó poderosamente la atención.

La camisa blanca con unas palmeras que utiliza “Ferxxo” en dicho video es exactamente la misma que usó Karol G hace algunas semanas, cuando publicó un video bailando en una terraza su canción “Amargura”.

Al momento de ver ese video, muchos cibernautas afirmaron que Feid estaba en el mismo lugar que “La Bichota” y siguiendo la lógica de que ambos usaron la misma camisa en sus respectivos videos, la teoría no es para na descabellada.

Ambos con la misma camisa playera (Foto: Feid / TikTok / Karol G / TikTok)

OTRO VIDEO DE “FERXXO” EN DONDE HARÍA REFERENCIA A KAROL G

En otro pequeño preview que lanzó Feid en su TikTok habría otra referencia a la intérprete de “TQG”: el colombiano dejó ver la pantalla de su computadora en donde estaba todo el proyecto de la nueva canción y fue allí que algunos usuarios notaron que en la parte superior de la imagen se leía una notificación: “Llamar a la novia!!!”.

El detalle que enloqueció a los fanáticos (Foto: Feid / TikTok)

Frente a tal detalle, los fanáticos de Karol G y Feid no dudaron en expresarse. “Tiene recordatorio de “llamar a novia!!!”, “Esa canción se debe llamar, ‘llamar a novia’”, “ahhhhhh recién me doy cuenta de tu recordatorio jajaja muy bien así tenés que ser con nuestra bichota!!! no vaya a olvidarse de llamarla ehhh !!!”, fueron algunos de los comentarios.

Para ver este video de Feid puedes ingresar a este enlace.