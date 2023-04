La reciente publicación de la revista GQ que tiene en la portada a Karol G decepcionó por completo a la colombiana. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque editaron su foto y no le gusta cómo se ve en la imagen principal.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, se lee al inicio de la publicación que realizó este 6 de abril de 2023 en su cuenta de Instagram.

Acompaña el post, una foto suya al natural luciendo una bata blanca con su peculiar cabello rosado y luego una captura de la portada donde sale irreconocible. A continuación, lo que pasó y todo lo que se ha dicho sobre la imagen editada.

La foto que decepcionó a Karol G (Foto: Revista GQ)

KAROL G RECONOCIDA POR SUS LOGROS EN LA REVISTA GQ

Karol G es una de las artistas que fue seleccionada por GQ para aparecer en sus páginas con motivo de los Global Creativity Awards por su destacada trayectoria artística. Junto a ella estaban Yohji Yamamoto, Donald Glover, Hoyeon, entre otros.

Refiriéndose a la popular Bichota, la revista la describió como “parte de un puñado de mujeres que se popularizaron y florecieron en un género musical que ha sido durante mucho tiempo un ‘club de chicos’”.

Asimismo, en la descripción se rindió ante ella: “Está teniendo éxito en sus propios términos y de repente domina las listas de éxitos de todo el mundo. En 2022 se convirtió en la artista femenina latina con mayores ganancias en Norteamérica, eclipsando tanto a J.Lo como a Shakira”.

Debido a ello, Carolina Giraldo Navarro, su verdadero nombre, fue elegida para ser la portada, algo que esperaba con ansias, pero el resultado le dejó un mal sabor.

Aunque la revista GQ reconoció sus logros, ella no quedó satisfecha por la imagen que usaron de ella (Foto: Karol G / Instagram)

UNA EDICIÓN DE IMAGEN QUE NO LE GUSTÓ A KAROL G

La tan ansiada portada de GQ salió, pero decepcionó por completo a Karol G debido a la imagen abridora que habían usado. Si bien, era ella, el hecho de que hayan editado demasiado su rostro y cuerpo la desilusionó.

De inmediato recurrió a sus redes sociales para expresar su inconformidad y aunque como lo escribió no sabía cómo empezar, su mensaje fue contundente cuando señaló: “Yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

KAROL G SABÍA QUE IBAN A EDITAR SU FOTO, PERO SE NEGÓ… NO LA ESCUCHARON

En su publicación, la intérprete de “TQG” mencionó que tenía conocimiento que iban a editar su foto, pero ella se opuso y pidió que no lo hicieron. Solicitud que no fue escuchada.

“Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, precisó.

Karol G lamenta la edición no solo por ella sino por todas las mujeres que buscan sentirse a gusto con su cuerpo (Foto: Karol G / Instagram)

LEVANTA SU VOZ PARA MOSTRARSE TAL Y CÓMO ES

Karol G siguió con su mensaje de empoderamiento y levantó su voz para abogar por la belleza natural y no avergonzarse de cómo luce el cuerpo de cada mujer.

“No sé las repercusiones que pueda tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de todos los estereotipos de la sociedad”, finalizó.

EL APLAUSO DE SUS SEGUIDORES

Tras su publicación, la cantante colombiana recibió el respaldo de millones de seguidores que aplaudieron su determinación para referirse a ese tema.

“Creen que todas nos sentimos a gusto editadas hasta el hígado. ¡Al natural estás espectacular!”, “Esto si es poderoso. Decirles qué hay que aceptarse como son, sin cirugías, sin filtros, sin retoques creados para satisfacer una sociedad rota por completo de amor propio. Lo lindo de ser REAL es atreverse a serlo y no todos tienen esa valentía, por eso hoy, aplaudo”, “Qué chimbo que la revista no valorara tu belleza natural”, “Gracias por alzar la voz”, fueron algunos de los comentarios.