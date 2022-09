El 2022 ha sido uno de los mejores años en la carrera de Karol G, quien no solo se ha afianzado como una de las más importantes referentes del género urbano, sino que ha conseguido ser incluida en los principales eventos musicales a nivel mundial.

Luego del enorme éxito que tuvo la polémica gira “Bichota Tour Reloaled” por América Latina y España, la celeb de Colombia anunció que cerraba una nueva etapa luciendo un nuevo color de cabello e iniciando la “Strip Love Tour”, la gira de conciertos en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Precisamente, en una de estas multitudinarias presentaciones, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, fue sorprendida por una inesperada propuesta que dejó a más de un asistente con la boca abierta, pues un asistente no tuvo reparos en pedirle matrimonio.

La artista colombiana, quien tiene millones de seguidores en todo el mundo, ha iniciado una nueva gira (Foto: Karol G / Instagram)

FAN LE PIDE MATRIMONIO A KAROL G EN CONCIERTO

El pasado 17 de setiembre, la exnovia de Anuel AA completó una presentación en el Centre Bell de Montreal, Canadá, donde miles de seguidores se congregaron para corear sus mejores temas.

Durante el concierto, la intérprete de “Provenza” y “Tusa” notó que uno de los asistentes traía un cártel y se esforzaba porque ella notara lo que tenía escrito, algo que consiguió, pues la cantante reveló el contenido.

“Carolina Giraldo, cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso”, indicó la cantante antioqueña mientras sonreía ante la ocurrente petición, llegando incluso a seguir el juego. “Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?”, añadió.

El cartel, que además del mensaje mostraba una flecha que apunta hacia uno de los lados donde debería encontrarse “La Tóxica”, no tardó en hacerse viral en redes sociales.

“Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿si o no? Una chimba”, terminó por decir la cantante colombiana, descartando la curiosa proposición.

Además de lo ocurrido con el fanático, la colombiana vivió otro curioso momento cuando compartió el micrófono con sus seguidores para que la acompañen a interpretar uno de sus temas, sin esperar que estos no conocían la letra de la canción.

“No, mi amor. Te la tienes que aprender, ¿puedes?”, indicó la cantante antes de pararse y retirarse del lugar.