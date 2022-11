El éxito de Karol G en los últimos años ha crecido como la espuma, convirtiéndose en una de las artistas con las giras musicales más rentables de la actualidad, y también en una de las favoritas de los fanáticos del género urbano, razón por la que se debe mantener sacando temas novedosos e innovando en cada una de sus presentaciones.

En ese sentido, la artista colombiana está próxima a estrenar una nueva canción titulada como “Cairo”, que originalmente se ha planificado para ser lanzada el 13 de noviembre. Sin embargo, existe algo que podría estar empañando lo que sería su nuevo hit musical y todo se debe gracias a una publicación que hizo en sus redes sociales.

Si eres un seguidor de “La Bichota”, seguramente querrás saber qué ha pasado ahora en las plataformas digitales para que la colombiana sea tan criticada en los últimos días. Es por ello que ahora vamos a contarte qué es lo que se está diciendo y el porqué.

La cantante colombiana usó un curioso disfraz para un concierto en Estados Unidos (Foto: Karol G / Instagram)

LA PUBLICACIÓN DE KAROL G QUE ESTÁ EN EL OJO DE LA TORMENTA

Como todos sabemos, Karol G, además de deleitar al mundo con su música y las letras de sus canciones, se ha posicionado como una de las principales defensoras del empoderamiento femenino y cada vez que puede lo demuestra con sus acciones o publicaciones en redes sociales, tal y como sucedió hace unos días.

Mediante su cuenta de Twitter, la cantante colombiana publicó unos versos en apoyo al feminismo, los cuales fueron bien tomados por la mayoría de sus seguidores, pero hubo un grupo de personas que se dieron cuenta de algunos detalles que no pasaron desapercibidos y que fueron resaltados a través de las respuestas.

“Una reina es una reina, no importa qué piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es, lo que ella hace. Porque, a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma, seguirá siendo una reina”, se puede leer en su mensaje.

— LABICHOTA (@karolg) November 7, 2022

¿POR QUÉ KAROL G HA SIDO CRITICADA POR SU PUBLICACIÓN?

Originalidad

Después de haberse publicado esas palabras en el Twitter de Karol G, algunas personas se dieron cuenta de que esas venían de otro lado y que no eran de la inspiración de ella misma. Casualmente, hubo quienes compartieron la captura del Instagram de Britney Spears, quien había compartido un mensaje similar en inglés y etiquetó de dónde lo tomó.

De acuerdo con el post de la rubia, esas palabras le pertenecen a la escritora Janeth Miki Benjamin, quien ha ganado cierta fama en las redes sociales por los versos que escribe.

Esto ha provocado que algunas personas la tilden de ser poco original, querer copiarse de los demás y hasta de atribuirse algo que no le pertenece.

¿Poco feminismo?

La publicación de Karol G, evidentemente tuvo la intención de motivar a las mujeres y mantener el empoderamiento femenino lo más alto posible, pero también generó otras reacciones. Por ejemplo, hay varios que la calificaron de ser hipócrita, ya que ella habría tenido comportamientos alejados a lo que dice profesar.

Y es que hay personas que están seguras de que hay comportamientos en ella que minimizan a las mujeres, en vez de generar todo lo contrario.