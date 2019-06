Karol G: ¿por qué usó playback en la inauguración de la Copa América Brasil 2019?

Karol G usó playback en Copa América 2019 | Karol G y el brasileño Léo Santana fueron los encargados del show principal de la inauguración de la Copa América Brasil 2019. Los cantantes interpretaron el tema ‘Vibra Continente’, canción oficial del encuentro deportivo y lo que debió ser una noche especial para la colombiana, se convirtió en un mar de críticas por su evidente uso de playback y muchos de sus seguidores se han preguntado: ¿qué pasó?

La intérprete se presentó con un atuendo en blanco, totalmente pegado a su cuerpo y usó una cola de caballo al estilo de Ariana Grande. Además, proyectó una gran energía en su presentación, pero a pesar de ello, nadie le ha perdonado que use playback.

Fueron cientos los comentarios negativos que demostraron el descontento por la actuación de Karol G en el evento más importante del deporte rey. Si bien, el playback es un recurso que los artistas usan en sus conciertos y casi siempre pasa desapercibido, pero esta vez fue demasiado notorio que los seguidores de la colombiana no se lo han perdonado, pero que fue lo que sucedió con la cantante, ¿por qué tuvo que hacer esto en Brasil?

¿Por qué usó playback en la inauguración de la Copa América Brasil 2019?

Días antes de la inauguración de la Copa América Brasil 2019, Karol G contó muy emocionada que sería la encargada de interpretar la canción oficial del evento junto a Léo Santana. Fue tanto la emoción por parte de la colombiana que en su cuenta de Instagram reveló que estaba tan ansiosa por su presentación que le dio gripa.



Horas antes del evento, la cantante dio a conocer que no se sentía bien. La colombiana narró que se sentía enferma y que se le vio varios signos de resfriado como un leve cambio de voz, así que esta fue la razón por la que tuvo que usar playback para ayudarse a tener una gran presentación, sin embargo, no todo salió como ella se lo esperaba.



Durante la inauguración del evento, muchos usuarios utilizaron las redes sociales para comentar que en más de una oportunidad se equivocó en la canción, ya que el movimiento de sus labios no coincidía con la pista que estaba sonando.



Luego de este momento, la cantante realizó otras historias en Instagram y dejó ver que se encontraba totalmente enferma y que incluso a penas acabo su presentación se fue a su hotel a descansar y celebrar este momento con un cóctel de medicinas para poder cortar la gripa.



En otro momento, Karol G comentó que también se encontraba en Brasil para apoyar a la selección colombiana que ha empezó la Copa América con grandes resultados luego de ganar 2 goles a 0 a Argentina.