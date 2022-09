Karol G se ha caracterizado en los últimos años por usar su típica cabellera azul, pero durante la primera semana de agosto tomó una radical decisión que dejó con la boca abierta a sus millones de fanáticos en todo mundo. A través de su cuenta de Instagram reveló que se pintó la melena de color rojo y lo hizo mediante una serie de fotografías que allí publicó.

Las impactantes imágenes de su nuevo cambio de look que fueron compartidas en su perfil dieron la vuelta al mundo casi de inmediato, acumulando más de 7 millones de likes por parte de sus seguidores, así que se pueden catalogar como un éxito rotundo en sus redes sociales, aunque eso no solo le dio alegrías.

Así como hubo personas que se deleitaron con la apariencia de la cantante colombiana, también existieron otras que se dieron cuenta de un peculiar detalle, que, con el tiempo, se haría más popular, al punto de convertirse en un rumor viral. Y es que muchos comentaron que era una copia de Yailin La Más Viral.

Todo esto se debe a que en el pasado, la esposa de Anuel AA, se tiñó su cabello de color rojo y aún hay pruebas de ello para demostrarlo. Sin embargo, las razones de Karol G para pintarse el pelo no fueron algunas indirectas a la pareja de su exnovio.

Yailin La Más Viral cuando tenía el cabello rojo, muy similar a la actual apariencia de Karol G (Foto: Yailin / Instagram)

¿POR QUÉ KAROL G SE PINTÓ DE ROJO EL CABELLO?

Como ya lo habíamos mencionado antes, el azul de su cabello ya se había convertido en algo muy característico de ella, como si fuera su sello personal, así que, obviamente, ese cambio a rojo generaría muchas dudas entre sus fanáticos y también en los periodistas especializados, quienes no se iban a quedar con las ganas de preguntar.

En una entrevista que fue publicada el 24 de agosto en el canal de YouTube de “El Molusco”, la celebridad colombiana habló sobre el tema de su cabello nuevo y, finalmente, reveló qué fue lo que la motivó para tremenda variación en su look, dejando atrás todos los rumores que se generaron al respecto.

Como introducción al tema, “La Bichota” señaló que todo se debe a que el año pasado sintió que se enamoró muchísimo de ella misma y que eso necesitaba demostrarlo de alguna manera, pues era alguien diferente, pero se miraba al espejo y se veía completamente igual. Es así que, luego de pensarlo mucho, optó por el rojo a causa de todo lo que representa.

Eso sí, tuvo que esperar a que acabe su última gira para recién someterse a un trabajo en la peluquería, ya que tenía muchos compromisos pactados, en los que debía ir con el cabello azul.

“El año pasado, personalmente, fue un año de enamorarme de mí. Hace mucho tiempo quería cambiar ya mi color del pelo, no fue porque me nació y ya. Desde julio del año pasado ya estaba diciéndole al equipo que quería cambiar el look, ya que me sentía muy diferente, pero me miraba al espejo y me veía la misma. Me puse a buscar el significado del rojo y es literal como yo me siento hoy, pues habla de evolución, de pasión, de crecimiento, es el color del Ave Fénix, que resurgió de las cenizas”, comentó.

LOS COLORES DE CABELLO QUE HA USADO KAROL G EN EL PASADO

Aunque en estos momentos todos nos acordemos del rojo y el azul, la cantante colombiana ha probado diferentes colores en su cabello y todos han marcado aspectos diferentes de su vida y de su carrera.

Algunas de las tonalidades que usó fueron verde, morado, rosa, rubio, negro, entre otras. Además, es importante resaltar que todos esos looks ella se sintió cómoda, siendo ello lo más importante.