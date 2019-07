El clóset de Karol G: "El 80 % de las cosas las compro por Internet"

Además de ser musicalmente versátil, Karol G se caracteriza por mudar regularmente de outfit. Un día puede ser sport, otro día completamente latina y después puede estar enseñando su figura en coquetos atuendos. Para la enamorada de Anuel AA, cada día es una aventura distinta.

Karol G conquistó el 2018 y parece estar repitiendo la victoria en 2019, año en el que ha presentado temas como “Dices que te vas”, junto a su pareja, y "Punto G". Además, se ha vuelto un icono de la moda, aunque ella misma reconoce que por encima de todo prefiere, al menos por ahora, ser “sporty”.

¿Qué tiene Karol G en el clóset? En diálogo con People en español, la cantante colombiana explicó que pocos tacos, muchos tenis y ropa ancha. Además, reveló que compra casi toda su ropa por Internet.

“Muchos tenis, porque tengo una pelea con los tacones, probablemente tenga tres pares de tacones como máximo. Tengo ropa muy ancha porque en mi día a día me pongo pantalones anchos, hoodies, ese es mi momento de sentirme más yo. Las chaquetas muy grandes de colores y de pelos me gustan mucho. Últimamente ando en la moda de los gorritos, me encantan”, dijo Karol G.

“El 80 % de las cosas las compro por Internet, odio con toda mi alma medirme ropa en las tiendas. Compro en muchas tiendas por Internet chinas o europeas, marcas no muy conocidas. Me fascinan las marcas grandes como Balenciaga, Burberry, Louis Vuitton, pero tengo una fascinación por marcas desconocidas de otras partes porque siento que hay cosas que me puedo poner que no tiene nadie”, agregó.

Con más de 19 millones de seguidores en Instagram y recientemente elegida embajadora de la marca Urban Decay, Karol G reflexionó que es una mujer sin un prototipo de imagen. Además, indicó que se siente algo “tomboy”.

Karl G lanzó a principios de mayo su segundo álbum de estudio, titulado "Ocean", compuesto de 16 canciones.