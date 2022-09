En los últimos años, la música de Karol G ha escalado posiciones en las preferencias del público, al punto de convertirse en una de las más escuchadas de América Latina y Estados Unidos y formar parte del ranking de giras más exitosas del mundo, dándole a la colombiana el éxito con el que siempre soñó desde que decidió seguir una carrera artística.

Todo esto ha provocado que la cantante, quien en agosto de este año se pintó el cabello de color rojo, aumente notablemente la cantidad de fanáticos que tiene en sus redes sociales y que muchos de ellos la consideren como un modelo a seguir, en especial su fandom femenino, pues también se ha convertido en una imagen del empoderamiento.

Precisamente, la colombiana concedió una entrevista a inicios de 2022 a la revista Vogue, la cual se llamó “Hablamos de empoderamiento, diversidad y amor propio”, en la que se mencionaron temas relacionados con este movimiento que busca impulsar a las mujeres frente a una sociedad que suele ser machista.

Durante la amena conversación, Karol G habló sobre los procedimientos quirúrgicos en las chicas. Fue allí cuando sorprendió al mencionar la vez que pasó por el quirófano para someterse a uno de ellos, revelando las causas de esa decisión, aunque luego dejaría en claro que no lo volvería a hacer.

Así se ve Karol G con su nueva cabellera de color rojo (Foto: Molusco TV)

KAROL G SE OPERÓ LOS SENOS A LOS 18 AÑOS

La cantante colombiana no tuvo problema alguno al sincerarse y confesar que, con solo 18 años, optó por someterse a una operación para aumentarse el busto, indicando también que esos procedimientos eran normales en su país y que son muy accesibles. Incluso, comentó que muchas chicas lo hacían desde que eran adolescentes.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener. Yo, durante mucho tiempo, no lo quise, pero llegó un punto en el que dije ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, confesó “La Bichota”.

¿POR QUÉ KAROL G NO VOLVERÍA A TOMAR LA MISMA DECISIÓN?

Si bien se siente conforme con los resultados y le gusta cómo se ve en la actualidad, Karol G fue muy clara en asegurar que, si tuviera la posibilidad de tomar esa decisión nuevamente, no se sometería a esa operación, pues considera que en ese momento se decantó basándose en la presión social que sentía.

“Si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy, en ese momento, no me las hubiera hecho porque fue un efecto de la sociedad. Lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, añadió la artista de 31 años.