¡Karol G será tía! La popular “Bichota” se ha mostrado muy feliz porque su hermana, Verónica Giraldo, está embarazada. La noticia no solo ha emocionado a la cantante colombiana, también a sus familiares que están contando los meses para dar la bienvenida al nuevo integrante.

Como sabemos, Karol G tiene una familia que siempre la apoya en todo momento. Su madre Marta Navarro, su padre y también mánager Guillermo Giraldo, su hermana Verónica Giraldo, quien es maquilladora profesional.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Karol G reveló a sus seguidores que está embarazada y que se encuentra muy feliz. A demás, ha contado detalles de cómo se ha sentido durante los primeros meses de gestación y realizó una fiesta de revelación del sexo del bebé que está en camino. ¿Quieres saber más detalles? Aquí te los contamos.

Fiesta de revelación del sexo del bebé de Verónica Giraldo (Foto: Verónica Giraldo/ Instagram)

HERMANA DE KAROL G CUENTA CÓMO HAN SIDO LOS PRIMEROS MESES DE EMBARAZO

Verónica Giraldo reveló que está esperando a una niña, a quien llamará Sofía. La hermana de Karol G también contó que está muy feliz y que se está tomando el tiempo necesario para disfrutar de esta etapa de su vida, por lo que está alejada de las redes sociales.

“Me ha dado duro el embarazo, no ha sido fácil, pero estoy demasiado feliz, demasiado contenta, todo ha sido muy bonito, se los quería contar y gracias por su apoyo, sus mensajes, esos bonitos deseos, de verdad que me siento súper contenta”, comenzó a contar Verónica Giraldo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, los primeros meses de gestación han sido difíciles para la hermana de Karol G por todos los síntomas que han aparecido. “Me ha dado vomito, náuseas, dolores de cabeza, mareos, me he sentido súper débil, demasiado cansada, literal vivo cansada y los pies hinchados”, contó en sus historia de IG.

Verónica Giraldo y su familia disfrutando de la fiesta de revelación del sexo de su bebé (Foto: Verónica Giraldo/ Instagram)

Verónica Giraldo consideró que siente su embarazo como una bendición porque antes no podía por su enfermedad:

“Para mí esto es un milagro de Dios porque hace tres años a mí me hicieron una cirugía muy grande en la matriz, en el útero y a mi mamá le dijeron que posiblemente yo podía quedar infértil y yo he tenido una enfermedad toda mi vida que es endometriosis y es muy difícil quedar en embarazo”, relató.

ASÍ FUE LA FIESTA DE REVELACIÓN DEL SEXO DEL BEBÉ

A través de su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo compartió fotografías y videos de la fiesta de revelación del sexo de su bebé. En las imágenes podemos ver a toda su familia reunida en este día especial, entre ellos resalta la presencia de Karol G.

“Un día mágico, un día hermoso y muy especial para mí y todos los que me rodean. No saben qué se siente ser mamá, aunque no les niego se vienen muchas cosas y se sienten muchas cosas, pero lo que más siento en este pechito es felicidad y amor en mi corazón.. les comparto que si será SOPHIA una hermosa princesa de mamá y de papá”, escribió Verónica en su emotiva publicación.