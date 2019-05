Karol G se sinceró y dijo que enamorarse de Anuel AA le cambió su vida | FOTOS Y VIDEO

La cantante Karol G atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional: acaba de estrenar su nuevo álbum “Ocean” y su relación con el trapero Anuel AA va viento en popa.

En una reciente entrevista, Karol G reveló que gran parte de su éxito se lo debe a que se enamoró de la persona indicada, ya que el trapero entiende su trabajo y comparte su felicidad.

“Yo creo que me cambió la vida cuando me enamoré. Encontrar una persona que entienda lo que estás haciendo, que lo viva como tú, que lo comparta es genial. Además, estamos en un tour compartiendo esa felicidad que ha fortalecido la relación”, contó la intérprete de “Mi cama” al programa “Un nuevo día”.

“Yo creo que nunca en mi vida he tenido una relación que conectara tan bien conmigo como Anuel AA. Somos polos muy opuestos, pero a la vez muy parecidos en muchas cosas. Estamos disfrutando todo lo que está pasando”, agregó en su declaración.

Asimismo, la artista de reguetón dijo que sí ha experimentado un cambio en su carrera para convertirse en la estrella urbana que es ahora.

“Tenía que haber un cambio. Cualquier persona de hoy en día, incluso alguien de 60 años, va a cambiar porque la vida es un cambio constante. Yo en lo personal me sentía muy cohibida porque en un inicio me decían: ‘por ser mujer esto, por ser mujer lo otro’, y me cuidaba mucho de mis actos, lo que decía y expresaba. Ahora es como que la gente ya conoce lo loca que es Carolina, yo soy así”, manifestó Karol G.