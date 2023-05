¡Anuel AA está imparable! Y no nos referimos al ámbito musical, sino a la manera cómo está tratando de llamar la atención de Karol G, a quien busca recuperar al precio que sea. Si bien, le dedicó el tema “Mejor que yo”, que en lugar de evocar la nostalgia en la colombiana, lo único que consiguió fue generar el rechazo de todos, el rapero no se da por vencido y se ha mostrado públicamente besando y durmiendo con objetos que tienen el rostro de la popular ‘Bichota’; no sólo ello, pues no ha parado de lanzar dardos contra Feid, la supuesta actual pareja de su ex.

Ante la ola de críticas que ha recibido, el puertorriqueño decidió dar la cara y contar que tuvo una conversación con la cantante, incluso antes de que lanzara el éxito “TQG” al lado de Shakira. ¿De qué hablaron? ¿Limaron asperezas? ¿En qué términos quedaron? A continuación, la respuesta a esta y otras interrogantes. Cabe señalar que el boricua no perdió el tiempo y, fiel a su estilo, le dedicó unas palabras al presunto novio de la mujer que aún ama.

Karol G y el cantante urbano interpretaron tres temas juntos: "Secreto", "Dices que te vas" y "Culpables" (Foto: Anuel AA / Instagram)

KAROL G Y ANUEL AA CONVERSARON ANTES DEL LANZAMIENTO DE “TQG”

Cansado de que lo sigan atacando por gritar su amor a los cuatro vientos a su expareja, Anuel AA reveló que conversó con Karol G antes del lanzamiento de “TQG”. Recordemos que el tema, donde colabora Shakira, se lanzó el 24 de febrero de 2023.

“Ella y yo hace tiempo ya hablamos y quedamos super bien (…). Y cuando digo que hablamos y quedamos super bien fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos; y todo eso fue antes que saliera ‘TQG’, ¡que ya estaba grabada!”, mencionó sin especificar la fecha de su diálogo.

El rapero parece que no olvidará a Karol G (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿CULPA DEL ACOSO QUE VIVE A FEID?

Al inicio de su historia de Instagram, el intérprete de “Más rica que ayer” culpó a Feid, sin dar su nombre, de los ataques que viene recibiendo, por lo que pidió a sus seguidores que no se dejen sorprender.

“Jajaja… ahora me estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipito, cabrón. Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado: noticia por noticia y canción por canción. La reina me arrastró jeje y lo vio el mundo entero”, escribió el rapero el 18 de mayo de 2023.

“Así que fanáticos, no se dejen engañar (…). Esa campaña de acoso, esas noticias no vienen de la reina; eso es de ustedes [a Feid], ya saben quién es el celoso con su equipito que lo mandó a hacer (…). No se dejen engañar en las redes”, continuó.

De esta forma, el puertorriqueño culpó indirectamente a Feid por todo lo malo que viene pasando, incluido los ataque que reciben en redes sociales, aunque lo único que lo reconforta es el amor de sus seguidores.

El contundente mensaje del boricua (Foto: Anuel AA / Instagram)

ANUEL AA NO SUELTA A FEID

El 10 de mayo de 2023, Anuel AA no dudó en subir a sus redes sociales una foto sosteniendo un cartel donde decía “Fuck Ferxxxo”, en clara referencia al hombre que ahora es relacionado sentimentalmente con Karol G.

Tras ello, él aseguró que debido a su comportamiento, el propio Feid lo habría bloqueado. “Parece que alguien se puso celoso y se encabronó”, indicó.