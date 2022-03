Tras el final de su relacion con Anuel AA, Karol G ha estado envuelta en varios rumores que giran alrededor de su vida sentimental. Primero, se dijo que podría tener un posible romance con el famoso futbolista James Rodríguez y ahora la Bichota es relacionada con el también reguetonero colombiano Feid.

Karol G, una de las cantantes más reconocidas del género urbano a nivel mundial, mantuvo una relacion durante tres años con Anuel AA. La pareja fue una de las más mediáticas de la industria musical y demostraban su amor a través de las redes sociales; sin embargo, fue a finales del 2021 cuando decidieron separarse causando gran sorpresa entre los fans de ambos.

Tras la separación de la pareja, Anuel AA empezó una relación con Yailin La Más Viral, mientras que Karol G se ha mantenido reservada con su situación sentimental. Pero eso no ha evitado que los medios de espectáculos la relacionen con otros famosos. Ahora, fuerte rumores señalan que la Bichota tendría un romance con el también reguetonero colombiano Feid, mejor conocido en la escena artística como Ferxxo. Pero, ¿por qué se dice que están juntos?

Karol G es una de las cantantes más reconocidas del género urbano a nivel mundial (Foto: Karol G/Instagram)

LAS PISTAS QUE DEMOSTRARÍAN QUE EXISTE UN ROMANCE ENTRE KAROL G Y FEID

Los medios de espectáculos y sus propios fans han relacionado a Karol G con el también reguetonero colombiano Feid, mejor conocido en la escena artística como Ferxxo. Se dice que los cantantes de música urbana mantienen un romance y que hay pruebas que lo demostrarían.

Según el portal ‘Rechismes’ existen algunas pistas que podrían dar a entender que existe un posible romance entre Karol G y Feid. Primero, hay un tuit que publicó la Bichota a mediados de diciembre que estaría dedicado al cantante.

“No me quito el hoodie que me prestaste xq huele a ti”, escribió la famosa intérprete de “Ay Dios mío” y “Tusa”.

Luego, los rumores fueron más intensos cuando en una de sus presentaciones del ‘Bichota Tour’, Karol G invitó a Feid como telonero y en medio del show comenzaran a bailar juntos ante todo el público.

Los artistas mostraron sus mejores pasos en el escenario, pero también despertaron todo tipo de comentarios por la buena química que demostraron juntos.

Además, Karol G y Feid han trabajado juntos en un tema. Los cantantes estrenaron el video oficial de la canción “Friki”, su más reciente colaboración musical. Esto demuestra que son cercanos y que hay una buena relacion laboral y amical.

Pero eso no es todo. En un informe del programa ‘Lo Sé Todo’ se señaló que Karol G y Feid estuvieron juntos en un evento y que entre ellos hay más que una amistad. Esto porque la intérprete cantó toda una canción de Feid, la cual dice ‘quédate con mis lentes solamente para que me recuerdes, cada vez que suene esta canción quiero que tú me pienses’.

Casualmente, en medio de la canción la artista tenía unos lentes oscuros en los que se leía Ferxxo con letras blancas. El programa señaló que Karol G disfrutó el show como una ‘fan enloquecida’.

Si bien los rumores de un posible nuevo romance están en aumento, lo cierto es que Karol G ha mantenido en reserva su vida sentimental y hasta el momento no ha salido a aclarar o desmentir los rumores que la involucran románticamente con otros famosos.