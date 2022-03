Desde Luis Miguel hasta Canelo Álvarez, la actriz Kate del Castillo ha sido relacionada con varios artistas desde que ganó relevancia en el mundo artístico hace más de tres décadas. Si bien en los últimos días se dio a conocer quién sería su nuevo interés amoroso, tuvieron que pasar mucho años para que esto sucediera.

El historial romántico de la protagonista de “La Reina del Sur” no es muy positivo. Aunque ha salido con algunos galanes del espectáculo, sus relaciones formales no han acabado bien. Kate ha estado casada dos veces, decisiones de las que se arrepiente. Y es que uno de sus matrimonios fue un infierno, teñido por la violencia.

Las malas experiencias amorosas hicieron que Del Castillo cerrara su corazón por un buen tiempo, aunque ahora parece haber bajado la guardia para permitirse sentir nuevamente este sentimiento. A continuación, conoce las veces que la actriz ha estado casada y quiénes fueron los afortunados.

Del Castillo se hizo conocida por su papel protagónico en la telenovela Muchachitas para Televisa en 1991 (Foto: Kate Del Castillo / Instagram)

¿CON QUIÉNES HA ESTADO CASADA KATE DEL CASTILLO?

Luis García

En 2001, la mexicana contrajo nupcias con el entonces futbolista y ahora comentarista de deportes, Luis García. El matrimonio duró hasta el 2004, pero no fue hasta tres años después que la artista se animó a hablar sobre la violencia doméstica que vivió durante todo ese tiempo.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, reveló en el programa “Red Table Talk Show”.

De acuerdo a Kate, la relación inició bien pero de un momento a otro García empezó a cambiar y se tornó agresivo, llegando a lastimarla físicamente. Hubo ocasiones donde fue pateada y hasta estrangulada, así como privada de su libertad:

“Había momentos en los que no podía salir con mis amigos, ver a mis padres, estaba prácticamente secuestrada y eso solo fue un año y medio que se sintieron como 10 años a lado de este tipo”.

Su primer matrimonio fue con el futbolista de la selección nacional de México y conductor de televisión Luis García (Foto: Mezcalent)

Aarón Díaz

El segundo matrimonio de Kate fue con el también actor Aarón Díaz, quien es 10 años menor que ella. La pareja se conoció durante la filmación de la película ‘Amas de casa’ y se casaron por lo civil el 29 de agosto de 2009 en Las Vegas, Nevada. El matrimonio religioso fue el 6 de septiembre de ese mismo año y solo duró hasta 2011, cuando ambos dieron por terminada su relación.

En el 2017, Del Castillo confesó en una entrevista con la periodista Mónica Garza que su mayor temor era que su relación con Díaz no funcionara, por lo que nunca quiso casarse; sin embargo, se vio obligada a hacerlo por la presión de sus padres y suegros.

“Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme”, expresó.

Su segundo matrimonio fue con el actor y cantante mexicano Aarón Díaz (Foto: Difusión)

LA RESPUESTA DE LUIS GARCÍA ANTES LAS ACUSACIONES DE KATE DEL CASTILLO

Antes las fuertes declaraciones de la artista de 49 años, Garcia optó por no negar o confirmar los hechos; sin embargo, aprovechó para agradecer el haberse casado con ella y con su otra esposa, Lorenza Hegewisch.

“Yo arranco mi vida, es un Luis nuevo de los 30 para acá, aprendo muchas cosas de golpes importantes de dos matrimonios fallidos, que no es un tema para enorgullecerse. Agradezco a Lorenza y a Kate el haberme cruzado con ellas porque si soy medianamente feliz hoy y tengo lo que tengo y soy lo que soy es porque estas mujeres se cruzaron en mi camino”, sentenció el futbolista.