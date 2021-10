Ir a Acapulco y no conocer el Baby’O, es como que no haber estado en Acapulco. Así se podía resumir la importancia de este lugar, por donde han desfilados cientos de famosos mexicanos y extranjeros y que ahora lamentan el atentado que sufrió la icónica discoteca de Acapulco. Kate de Castillo no es la excepción y le trajo a la memoria un interesante encuentro.

La recodada Teresa Mendoza en “La reina del sur” se pronunció el 1 de octubre sobre el incendio provocado el 29 de septiembre en el famoso centro nocturno Baby’O y el que cual quedó registro por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se ven a tres personas rociando gasolina en el emblemático lugar, ubicado en el puerto de Acapulco, Guerrero, que tenía capacidad para 700 personas y que ha quedado afectado en más de 60 por ciento.

KATE DEL CASTILLO Y LA VEZ QUE PASÓ UNA NOCHE CON LUIS MIGUEL EN EL LEGENDARIO BABY’O DE ACAPULCO

La actriz y empresaria Kate del Castillo, enterada dos días después del atentado en el famoso centro nocturno Baby’O, reaccionó a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que aparece junto con el ‘Sol de México’, Luis Miguel, mientras disfrutan una noche de antro en la década de los 90.

Kate aseguró que vivió muy buenos momentos durante su adolescencia en el icónico lugar. “Me acabo de enterar que se quemó el Baby’O !!! Noooo!! ¡¡De los mejores momentos que pasé en mi adolescencia y adolecí!!”, dijo la protagonista de “La ingobernable”.

Como parte de esos buenos momentos, la actriz acompañó su post con una imagen en la que aparece abrazando al cantante Luis Miguel en la discoteca. Los artistas aparecen muy jóvenes, al parecer, la foto tendría unos 25 años. “Aquí la foto con Luismi, para no quedarme atrás jajaja!! Miles de recuerdos, este es sólo uno de tantos !!! Estoy de luto!!! Muere una época de la cual fui parte. No creo que vuelva a haber un lugar icónico de fiesta en mi país. #ripbabyo”, escribió Kate del Castillo, quien recordó que su hermana iba de chaperona.

Luis Miguel, es importante recordar, es muy querido en Acapulco y prácticamente el Baby’O fue escenario de distintas noches de fiesta del intérprete de Cuando calienta el sol.

¿QUÉ ES EL BABY’O Y A QUÉ ESTRELLAS RECIBIÓ?

La Baby’O fue creada en 1974 por dos jóvenes que desde niños pasaban las vacaciones en las costas de Guerrero y que le pusieron nombre inspirándose en una canción de Dean Martin. En esa década, las discotecas se empezaron a poner de moda y Acapulco no fue una excepción, indica una nota de la agencia cuando hizo una nota por los 40 años del famoso local.

Resalta que por las puertas de la discoteca más veterana del balneario han pasado figuras de fama mundial como Geena Davis, Tony Curtis, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor, Sylvester Stallone, Michael Jackson o Michael Jordan. La figura mexicana más asidua era Luis Miguel. También acudían Manuel Mijares, Cristian Castro y Mauricio Garcés.

El local, sin embargo, se había visto afectado debido a la violencia que afecta Acapulco, una de las ciudades más violenta del mundo, explicó en ese momento Carlos Hernández, gerente de mercadotecnia del establecimiento.