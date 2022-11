Desde hace unos días, Kate del Castillo se encuentra en México como parte de una gira promocional titulada “NBC Universal Experience”, donde la compañía presenta sus nuevos proyectos en el conglomerado, incluyendo los de Telemundo, por lo que la actriz fue representante gracias a su papel en “La reina del sur 3″.

Como se recuerda, pese a que aseguró que no le gustan las narcoseries, la actriz de 50 años decidió volver al papel de Teresa Mendoza en la tercera entrega de la popular saga de Telemundo, la cual recorrió distintos países de Latinoamérica.

En medio de su visita al país, la celeb de México reconoció que iba a aprovechar su estancia para visitar y pasar tiempo con sus padres, pues actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos y no los ve de manera frecuente.

LA SALUD DEL PAPÁ DE KATE DEL CASTILLO

Recientemente se reveló un video que muestra la reunión de Kate del Castillo con sus padres Kate Trillo y Eric del Castillo en un restaurante, donde el veterano actor tuvo una sorpresiva reacción que sorprendió a sus seguidores y encendió las alarmas.

“¿Quién es?”, preguntó el actor con gesto confundido, ante lo cual Verónica le menciona “¡Es tu hija!”, a lo cual este, un poco incrédulo, la abraza para sellar el momento.

Debido a esto, Verónica del Castillo respondió a las dudas y explicó detalles de la reunión que sostuvieron recientemente.

“Mi hermana me dijo: ‘Hermana, acabo de aterrizar en México, ayúdame porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos y cuando llegaron mi hermana se ocultó detrás de un mesero y ya salió”, explicó.

Del mismo modo, aseguró que su padre es despistado y por eso no reconoció en primera instancia a su hija Kate.

“Mi papá está perfecto de salud. Si no, no podría estar grabando su novela. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban y bueno, mi papá de por sí es despistado, pero eso es de familia y no la reconoció”, agregó.

Del mismo modo, Verónica reveló que planean pasar las fiestas en familia, incluyendo a su novio René de la Parra, quien ya se presentó con los Del Castillo.

“Ya le dio el visto bueno al cuñado, dijo que está muy guapo y le cayó superbién. Vamos a pasar navidad todos juntos. Como mi papá tiene llamado, mi hermana es la que viene (a México) y su novio es de aquí y los hijos de su novio también están acá”, aseguró.