Kate del Castillo es una famosa actriz mexicana conocida por participar en “La reina del sur”, “Ingobernable”, “Dueños del paraíso”, entre otras producciones que la han catapultado a la fama mundial. Tiene una exitosa carrera artística, sin embargo, no se ha librado de protagonizar varias polémicas, algunas de ellas están relacionadas a su vida sentimental.

Durante una entrevista con Gloria Estefan en la versión latina del programa “Red Table Talk”, Kate Del Castillo contó detalles de la violencia física y psicológica que vivió durante su tormentoso matrimonio con el ex futbolista Luis García.

Kate Del Castillo y Luis García se casaron en febrero del 2001 y la relación concluyó en el 2004. La boda de ensueño que protagonizó con el deportista se convirtió en una tormentosa convivencia en la que ella sufrió malos tratos durante tres años. Es la primera vez que la artista cuenta detalles tan íntimos sobre este duro momento de su vida, casi 14 años después de su divorcio.

Kate del Castillo confesó que Luis García la pateaba y estrangulaba (Foto: Quién.com)

Durante la conversación, la actriz de 48 años reveló que el exfutbolista mexicano era muy romántico, pero de repente cambiaba radicalmente su actitud. “Era muy gracioso, fascinante, encantado… luego lloraba hasta cansarse […] Me abrazaba y me pedía de rodillas: ‘¡Por favor, por favor, perdóname, necesito ayuda!”

Kate confesó que estaba muy enamorada y que trató de hacer todo para que las cosas funcionaran. Además, la protagonista de “La Reina del Sur” contó que en su luna de miel ella esperaba a que él se durmiera para poder salir y llorar “Yo no sabía qué hacer”.

La estrella mexicana recuerda que vivió con miedo al lado de Luis García, pues cuando él llegaba a casa ella fingía estar dormida y solo escuchaba los latidos de su corazón. “Yo literalmente tenía miedo (de García). Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida, y escuchar las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum!”.

Kate Del Castillo también dio detalles sobre la violencia física que sufrió. Durante la entrevista con Gloria Estefan confesó que Luis García la pateaba y en varias ocasiones intentó estrangularla. Asimismo, sufrió maltrato psicológico.

Kate del Castillo contó que “vivía con miedo” al lado del exfutbolista mexicano Luis García (Foto: Kate del Castillo/ Instagram)

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, reveló.

Finalmente, Kate del Castillo dijo que en su relación con Luis García “estaba prácticamente secuestrada y eso solo fue un año y medio que se sintieron como 10 años a lado de este tipo”.

