A Karol G se le conocen dos hermanas de nombres Verónica y Jessica, quienes siempre se les ha visto en redes sociales, pero existe otra integrante del clan que no es muy unida a las demás chicas y de la que no se tiene mucha información por ser de una madre diferente, probablemente.

Se trata de Katherin Giraldo, hija de un compromiso aparte del padre de la cantante colombiana. Ella no suele compartir mucho tiempo con las demás hermanas, pero sí ha adquirido cierta notoriedad por sus publicaciones en las plataformas sociales. Por ejemplo, actualmente en su cuenta de Instagram tiene más de 122 mil seguidores.

En dicha red social suele subir fotografías presumiendo su silueta y alguno de sus viajes. Del mismo modo comparte historias en las que enseña cosas de su determinada vida diaria, tal y como cualquier otra persona suele hacerlo en sus días libres.

Katherin Giraldo es la hermana menor de Karol G, pero lastimosamente ambas no tienen comunicación.

¿QUIÉN ES KATHERIN GIRALDO?

Actualmente tiene 28 años de edad y en sus perfiles se describe como empresaria y modelo, pero se sabe que también es estilista, por lo que se presume que le va bien económicamente y que no necesitaría colgarse de la fama de su hermana cantante.

Además, es creadora de una cafetería y de una marca de ropa de baños para mujeres, que ella misma promociona en redes sociales.

Además, como cualquier influencer, es embajadora de algunas marcas y hay ocasiones en las que realiza alguna publicación al estilo de publicidad con diferentes negocios reconocidos y que buscan llegar a más clientes.

SU RELACIÓN CON KAROL G

En varias entrevistas, Katherin Giraldo ha reconocido que no tiene comunicación con su hermana pero sí una gran admiración por todo lo que ha alcanzado con su música y por el amplio camino que tiene por andar en los siguientes años.

Según lo que contó, cuando falleció su madre tuvo ciertos comportamientos incorrectos que provocaron el distanciamiento con la familia de su padre, más conocido como ‘Papá G’.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí súper libre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, comentó la joven.

