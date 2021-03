Katherine Heigl regresa como es debido a su carrera con “El Baile de las luciernagas”. La serie de Netflix destaca el potencial que hizo a la actriz estadounidense ser tan cautivadora en “Grey’s Anatomy”, junto con el encanto cómico que se muestra en varias películas de finales de la década de 2000. Con este papel, Heigl recibió la oportunidad de retratar a un personaje complejo con una profundidad increíble.

En “El Baile de las luciernagas”, la complejidad de los personajes funciona como la base del éxito del regreso de Heigl. Ella interpreta a Tully Hart, una periodista de televisión cuya vida se explora a través de tres líneas de tiempo distintas, con Ali Skovbye apareciendo como una versión adolescente del personaje. La historia de finales de los 70 establece los desafíos que Tully tuvo que superar, sobre todo un asalto sexual y una madre distante que lucha con una adicción a las drogas.

Las secuencias de los 80 se vuelven más impactantes a medida que Tully intenta superar el sexismo mientras asciende en la escala profesional dentro del mundo del periodismo. La serie vuelve repetidamente a diferentes historias que subrayan las ventajas y las consecuencias de las decisiones de vida de los protagonistas. Y debido a que Tully es tan compleja, Heigl ha tenido la oportunidad de brillar como actriz.

Katherine Heigl en el camino de su carrera, logró labrarse un nombre con su trabajo en cada de una de las interpretaciones que hizo y por las cuales es recordada por sus fans, no fue un camino fácil para ella, pero eso no la detuvo. Sin embargo a lo largo de ese camino en muchas ocasiones fue llamada “actriz difícil”, lo que no tuvo un impacto positivo en la actriz. ¿Por qué ha sido llamada así?

¿POR QUÉ SE DICE QUE KATHERINE HEIGL ES UNA ACTRIZ DIFÍCIL?

En "El baile de las luciérnagas", Katherine Heigl interpreta a Tully (Foto: Netflix)

En una entrevista con Washington post, la actriz conversó acerca de las razones de su etiqueta y cuenta lo que realmente causo ese hecho. Heigl calificó la comedia de Judd Apatow de 2007 “Knocked Up” como “un poco sexista” y lamentó que pintara a las mujeres como “musarañas” tensas. Sí, un año después de ganar un Emmy por su papel de Izzie Stevens en “Grey’s Anatomy”, Heigl se abstuvo de considerar los premios de 2008 porque “no sentí que me hubieran dado el material esta temporada para merecer una nominación al Emmy”.

Se quejó de trabajar 17 horas al día en “Grey’s Anatomy” en 2009, cuando posiblemente su propio horario fue el culpable. Fue una serie de comentarios y acciones que muchos decidieron con eso pintar colectivamente una imagen de la peor clase de mujer: “En ese momento, me dijeron rápidamente que me callara. Cuanto más dije que lo sentía, más lo querían “, dijo. “Cuanto más aterrorizada y asustada estaba de hacer algo mal, más me parecía que realmente había hecho algo horriblemente mal”.

Katherine Heigl en la comedia "The Ugly Truth" (Foto: Columbia Pictures)

Sobre Heigl, su coprotagonista y amigo de “27 vestidos” James Marsden dijo: “Tiene convicciones y opiniones muy sólidas sobre ciertas cosas, y no se echa para atrás en dejarte saber si siente que ha sido agraviada de alguna manera”. “Siempre la he visto con una fuerza de carácter. Puedo ver cómo eso puede ser interpretado como difícil, ingrato o lo que sea. Pero si conoces a Katie, es simplemente porque tiene el coraje de respaldar algo en lo que cree “.

Su esposo durante 13 años, el cantante Josh Kelley, en una entrevista telefónica separada mencionó: “Si las transgresiones de Heigl ocurrieran ahora, es difícil imaginar que la reacción del público se desarrolle de la misma manera. Si ella dijera algo parecido hoy, sería una heroína”.

Izzie fue uno de los personajes originales de "Grey's Anatomy". Lamentablemente, la actriz se retiró bastante pronto del drama médico (Foto: ABC)

Después de que dejó la serie en 2010, Heigl cree que su propio equipo la protegió de conocer cualquier papel que pudiera haber perdido debido a su reputación ungida, temiendo que tales noticias la hubieran enviado al límite. Pero ella piensa que si hubiera seguido haciendo éxitos, el drama sensacionalista no habría tenido un impacto en su carrera.

“Puedes ser la persona más terrible, difícil y horrible del planeta, pero si les estás generando dinero, seguirán contratándote”, dijo. “Sabía que cualquier cosa que ellos sintieran que había hecho era tan terrible, que lo pasarían por alto si les hacía ganar dinero, pero luego mis películas empezaron a no hacer tanto dinero”.

¿QUE IMPACTO TUVO EN KATHERINE HEIGL EL SER ETIQUETADA COMO DIFÍCIL?

La relación de George e Izzie fue una de las más extrañas e n "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Durante el rechazo, como Heigl se refirió a esa avalancha de reacciones violentas en los últimos años, la ansiedad con la que había luchado desde su adolescencia comenzó a aumentar. Se había casado con Kelley en diciembre de 2007 y adoptaron a su hija Naleigh de Corea del Sur en 2009, pasando cada vez más tiempo en el rancho que construyeron juntos cerca de Park City, Utah.

Pero a medida que la narrativa pública continuaba girando, Heigl no podía escapar de sus pensamientos: “Creo que mi familia, mi madre, mi esposo, mis amigos estaban asustados. Y lamento profundamente haberlos asustado así. Pero simplemente no pude controlarlo. No tenía herramientas “, dijo, y agregó que los problemas de salud mental rara vez se discutían en su familia.

“No puedo imaginar lo que le hizo toda esa presión a lo largo de los años, lidiar con la fama, lidiar con personas que dicen cosas sobre ella que no son ciertas”, dijo. “Sería difícil para cualquiera procesar eso, especialmente cuando es injusto y en gran parte es negativo”.

A pesar de ser reconocida, Katherine Heigl siempre fue calificada negativamente por sus compañeros de grabación (Foto: ABC)

En 2015, el año antes de quedar embarazada de su hijo, Joshua Jr., la ansiedad de Heigl se disparó nuevamente, pero no fue hasta otro brote un año después de su nacimiento que comenzó a ver regularmente a un terapeuta, le diagnosticaron y se colocó en tratamiento médico.

“Le pedí a mi mamá y a mi esposo que me encontraran un lugar adonde ir que pudiera ayudarme porque sentía que prefería estar muerta”, dijo. “No me di cuenta de la ansiedad con la que estaba viviendo hasta que me puse tan mal que tuve que buscar ayuda de verdad. Puedes hacer mucho trabajo interior del alma, pero soy una gran admiradora de Zoloft “.

¿COMO LA DANZA DE LAS LUCIERNAGAS IMPACTO POSITIVAMENTE PARA SU CARRERA Y SU VIDA?

Katherine Heigl sintió que su papel en "El baile de las luciérnagas" ayudó con su reputación (Foto: Netflix)

Tras sus éxitos en las comedias románticas con “27 vestidos” en 2008, “La fea verdad” en 2009 y “La vida como la conocemos” en 2010, los resultados de taquilla de películas como “One for the Money” y “Killers” fueron escasos. Continuó registrando múltiples regresos televisivos con los efímeros “State of Affairs” y “Doubt”, luego se unió a las dos últimas temporadas de “Suits” después de la partida de Meghan Markle.

Pero “El Baile de las luciernagas” es el primero de estos proyectos de pantalla chica que realmente se siente como un regreso en forma, y Heigl tiene sus “dedos de las manos, los pies, todo cruzado” que tiene al menos tres temporadas. El cambio más impactante, dijo Heigl, fue el cambio en la percepción que los fans tenían de ella.

Katherine Heigl en "El baile de las luciérnagas" como Tully (Foto: Netflix)

Quizás es por eso que ahora responde constantemente a los comentarios de extraños en las redes sociales, ya sean preguntas de Google sobre su nuevo thriller VOD “Fear of Rain” o fotos dulces publicadas de pasteles de cumpleaños con el tema de “Grey’s Anatomy”, o fotos en las que se la etiqueta junto a una gran cantidad de sus antiguos compañeros de reparto.

“Me tomó mucho tiempo sentirme lo suficientemente segura como para leer sus comentarios porque asumí lo peor”, dijo. “Ahora se siente como una pequeña comunidad. Intenté reconstruir esa confianza con mis fans a través de las redes sociales, mostrarles más de quién soy fuera de cámara “.

Se le pregunto si prefiere que todos la llamen “Katie” en lugar de Katherine, siguiendo la reciente revelación de Anne Hathaway de que le gustaría que el mundo la conociera como “Annie”. “Lo que prefieras”, dijo Heigl, y luego agregó con una sonrisa: “No me llames difícil”.