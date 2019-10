La modelo Katty García quiso poner punto final a la polémica tras su separación de su exesposa Karim Vidal y dijo que se encuentra bien y pidió que se deje de especular en torno a su pasada relación.

La exbailarina envió un audio al programa “En boca de todos” donde confirmó que ya había llegado a un acuerdo con Karim Vidal y que las cosas se habían solucionado.

“Una vez lo dije y lo vuelvo a decir, mi vida dejó de ser un show hace muchísimos años, hace casi tres años. Si sé que algunas cosas a veces se escapan de las manos, que uno no quisiera pero pasan. En estos momentos me encuentro tranquila, bien por mi hijito. Estoy en una mejor etapa de mi vida que es tener a mi hijo a mi lado, ser madre”, refirió.

“Los problemas me los tiro para atrás porque no es mi prioridad. Lo único que quiero que sepan es que estoy bien, quiero que dejen de vender noticias donde no las hay. El tema entre Karim y yo, si hubo problemas o no, eso lo solucionamos nosotras en cuatro paredes”, añadió.

Asimismo, dijo que la polémica en torno a quien cuidará a su pequeño hijo ya es cosa del pasado pues llegaron a un acuerdo. Además, confesó que ambas aman a su pequeño y por eso buscarán lo mejor para él.

"El tema importante es mi hijito y yo con ella ya llegamos a un acuerdo. Ya conversamos y solucionamos muchas cosas. Lo único que no quiero es que la gente siga vendiendo noticias donde no las hay. Esto ya se solucionó y ya no es un problema. Aquí en el centro está mi hijo y eso es lo que más importa, que ella lo ama y yo lo amo y eso es lo más importante”, precisó.

“Me fastidia un poco que las personas se maten vendiendo una noticia que de verdad no existe la pelea, ya no existe nada. Agradezco mucho que me pregunten como estoy. Estoy tranquila sobre todo por mi hijito, él está bien y nada. De aquí para adelante lo único que me importa es ser una mejor mamá cada día, dedicarme a él y mi meta es que sea feliz”, agregó.

Recordemos que la historia de amor entre Katty García y Karim Vidal empezó en 2016, pero no fue hasta mediados del 2017 que la bailarina confirmó que estaba enamorada de una mujer. Luego de unos meses, reveló que se habían casado en Estados Unidos y que iban a tener un hijo.