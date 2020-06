Katy Jara contó que ella y su esposo se contagiaron de coronavirus. Sin embargo, tras varios días de preocupación y aislamiento, la cantante confirmó que ya se está recuperando.

La conductora de “Domingos de Fiesta” relató que estuvo casi cinco días con fiebre, nauseas, escalofríos, dolores de espalda y hasta ahogos en las noches. Fue su esposo, Marvin Bancayán, quien la cuidó todo ese tiempo pues la enfermedad no lo afectó demasiado. “Solo tuvo dos días de fiebre y luego, normal”, acotó en una entrevista a Radio Karibeña.

Jara afirma que no quiso contarle su estado de salud a sus seguidores y familia, pues no quería preocupar. “Ya estoy mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia, pero puedo decir que vencí la enfermedad”, afirmó.

La intérprete de “Mentiras” señaló que desde el primer momento de sospecha mudó a su hija para no afectarla. “Desde que empezó los síntomas mandé a mi hija a la casa de mi hermana, me aislé y ella no ha tenido nada”, relató.

Del mismo modo señaló que se encuentra en el día 21 de su cuarentena y no ha salido de casa para nada. “El 27 de mayo tuve dolores de cabeza, fiebre, el 28 debía grabar “Domingos de fiesta’ y hacer unas transmisiones en vivo, ya no pude más (...) Mi cuerpo se debilitó por completo, mi esposo llamó al canal porque no podía grabar”, añadió.

Contó, también, que tras sentirse mal habló con su médico y fue aislada de inmediato. Por ahora se encuentra con 15 días más de reposo y tuvo que tomar medicamentos por ocho días. Finalmente, aseguró que siempre siguió con los protocolos de salubridad, por lo que desconoce cómo pudo haberse contagiado.

