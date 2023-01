Cuando “Everything, Everywhere, All at Once” (“Todo, en todas partes, al mismo tiempo” en español) se estrenó, sorprendió tanto a la crítica como a la audiencia. Rápidamente, se volvió la película más taquillera del estudio A24 y era más que seguro que se llevaría muchos galardones en la temporada de premios. Sin embargo, uno de los aspectos más increíbles de la cinta fue el regreso de Ke Huy Quan en un rol principal luego de más de 20 años de ausencia.

La increíble actuación del intérprete vietnamita-americano se ha visto reflejada en decenas de nominaciones y premios que ha obtenido por su personaje Waymond Wang. Recientemente, ganó la categoría de “Mejor actor de reparto en una película” en los Globos de Oro que se emitieron el pasado martes 10 de enero de 2023.

Ke Huy Quan es conocido por su papel como Short Round en “Indiana Jones y el templo de la perdición” y Richard Wang en “The Goonies” cuando era un adolescente. Pese a empezar su carrera muy joven, no estuvo en la pantalla grande o chica por más de 20 años.

¿POR QUÉ KE HUY QUAN DEJÓ LA ACTUACIÓN POR 20 AÑOS?

Ke Huy Quan estuvo alejado de la actuación por tanto tiempo, sencillamente, porque no había roles para él y decidió seguir otro camino. Antes de que se conocieran los resultados de los Globos de Oro, The Hollywood Reporter publicó su conocido segmento “The Roundtable”, en donde invitaron a conversar a otros nominados como Austin Butler, Brendan Fraser y Colin Farrell, el actor contó el rechazo que sintió por parte de Hollywood.

“Por un largo tiempo, amé la actuación, pero no podía obtener un trabajo. Hollywood no me quería. No había roles para mí y pasaba la mayoría de mi tiempo en mis últimos años de adolescencia y a principios de mis veintes tan solo esperando que suene el teléfono y casi no sonaba”, explicó durante la conversación.

Debido a la falta de trabajo, Huy Quan no vio otra alternativa más que tomar un camino diferente, aunque esto implicara admitir que su sueño había terminado.

“No tuve otra opción más que dejarlo. La parte más difícil fue decirle adiós al sueño que siempre quise”, contó al resto de actores que lo escuchaban atentamente.

En parte, se debía a que era un intérprete asiático y en Hollywood no habían suficientes roles para él o sobre historias que involucran a personas como él.

Waymond Wang (Ke Huy Quan), Evelyn Wang (Michelle Yeoh), Joy Wang (Stephanie Hsu) y Gong Gong (James Hong) en “Everything Everywhere All at Once” (Foto: A24)

¿QUÉ HIZO KE HUY QUAN DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE NO FUE ACTOR?

Durante estos años, Ke Huy Quan asistió a una escuela de cine llamada USC School of Cinematic Arts. Después de graduarse, trabajó en Hong Kong como coreógrafo de peleas junto al director Corey Yuen.

También trabajó como coordinador de dobles en cintas como “The One” y fue asistente de dirección de Wong Kar-wai en “2046″.

LA COINCIDENCIA QUE HIZO QUE KE HUY QUAN PROTAGONIZARA “EVERYTHING EVERYWHERE, ALL AT ONCE”

En ese entonces, Ke Huy Quan había perdido toda esperanza de retomar su carrera como actor, pero eso cambió con la llegada y éxito de “Crazy Rich Asians”, la película de Jon M. Chu con un reparto predominantemente asiático.

“Nunca pensé que volvería a visitar este sueño. Se sintió tan distante por tanto tiempo, hasta que salió ‘Crazy Rich Asians’ y me di cuenta que Hollywood había cambiado dramáticamente. Estaban dando oportunidades a un grupo de personas más grande. Fue entonces cuando dije, ‘oh, quizás debería intentar actuar de nuevo’”, detalló.

Al ver la cinta, el intérprete se sintió inspirado y contactó a un agente para hacerle saber que quería regresar a la actuación. Poco tiempo después, los Daniels empezaron el proceso de casting de “Everything Everywhere All at Once” y se preguntaron qué habrá sido del actor de “The Goonies”. Huy Quan recibió el guion de este extraño, pero espectacular largometraje.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “EVERYTHING EVERYWHERE, ALL AT ONCE”