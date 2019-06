Keanu Reeves y su divertida ‘persecución’ a lo Rápidos y Furiosos

► 'John Wick Facts', la versión actualizada de un clásico del Internet protagonizada por el héroe de acción del momento



► John Wick: ¿por qué Keanu Reeves no toca a las mujeres cuando le piden tomarse una foto?



Keanu Reeves es el hombre de moda. Tras el exitoso estreno de John Wick 3, su memorable aparición en Always be my maybe, sus participaciones en el videojuego Cyberpunk 2077 y en Toy Story 4, Internet ha decretado que este es el año del protagonista de Matrix (y ya se están pidiendo firmas para que sea elegido la persona del año de Times).

Sin embargo, Keanu Reeves siempre ha estado allí. Sus seguidores lo han visto aparecer en películas desde los años 80. Y por supuesto, con toda la Keanumanía en máximo esplendor, resurgen algunos videos que tienen al héroe de películas de acción como protagonista.

Uno de los videos de Keanu Reeves que ha recobrado popularidad en YouTube, y que es compartido por millones de fans a través de esa y otras redes sociales como Instagram, es el de Reasonable Speed, en clara alusión a Speed, uno de sus éxitos noventeros.

Se trata de un sketch protagonizado por Keanu Reeves y Jimmy Kimmel, cuando el actor promocionaba Knock Knock (2015), película conocida como Seducción fatal en el Perú, y que actualmente se ha convertido en viral en redes como Facebook e Instagram.

En el clip, compartido en YouTube por Jimmy Kimmel Live se ve al actor entregándole un maletín lleno de dinero al anfitrión del show.

Aquí es donde se inicia una hilarante persecución que tiene como principal característica que en lugar de ir a máxima velocidad, van demasiado lento.

Mucho antes de su parodia en Always be my maybe, Keanu Reeves ironizaba con su faceta de héroe de acción letal en este clip, que quizá no lo lleve a Rápidos y Furiosos.