Keanu Reeves: ¿por qué no reapareció en "Máxima velocidad" 2? La historia que no sabías

Keanu Reeves acaba de cumplir 55 años y es uno de los actores más populares de Hollywood. Inició su carrera a finales de los 80 y ha sido protagonista de grandes exitos cinematograficos que han marcado un hito en la historia y una de ellas ha sido "Máxima velocidad".

La película dirigida por Jan de Bont, fue protagonizada por él y Sandra Bullock. La cinta marcó un hito en los años 90, ya que los elementos que reunió este filme lo hicieron transformarse en un éxito de taquilla y en un clásico de acción.

"Máxima velocidad" fue todo un éxito a pesar de que fue rodada con poco presupuesto. Además, recaudó más que suficiente para que una secuela se ponga en marcha, casi automáticamente, pero Keanu Reeves decidió no sumarse al proyecto, ya que tenía otros planes en mente.

¿ POR QUÉ KEANU REEVES NO PARTICIPÓ EN "MÁXIMA VELOCIDAD" 2?

En varias ocasiones Keanu Reeves ha hablado "Máxima velocidad" ya que fue uno de los grandes éxitos y poco después llegó Point Break y demostró que podía ser una gran estrella de acción y sin duda lo ha conseguido.

La película fue una de las más exitosa de los 90 y por esta razón 20° Century Fox decidió producir la secuela y que le pagarían un salario de 11 millones de dólares. Sin embargo, Reeves rechazó el protagonismo para dar una gira con su banda y hacer algo de teatro.

A pesar de eso, el creador de la película siguió con "Máxima velocidad" 2, pero el resultado no fue el esperado, ya que fue todo un fracaso.



Keanu Reeves sin duda no se arrepiente de su decisión, ya que en diversas entrevistas ha dicho que si hubiera aceptado, quizas la historia sería otra, pero no fue así.

"Me encantó trabajar con Jan de Bont y Sandra, por supuesto. Fue solo una situación en la vida donde obtuve el guión y lo leí y pensé 'ugggghhh'. Era sobre un crucero y estaba pensando, 'un autobús, un crucero ... Velocidad, autobús, pero luego un crucero es aún más lento que un autobús y dije:' Los amo, pero no puedo hacerlo", contó el actor.

¿KEANU REEVES FUE VETADO EN FOX POR RECHAZAR EL PAPEL?

Si bien "Máxima velocidad" le terminó de abrirle las puertas de la industria cinematogrófica, pero negarse a ser parte de la secuela de la película fue un duro golpe para Fox que no olvidó el desplante.

Así, y aunque en los años siguientes Keanu Reeves protagonizara un fenómeno de taquilla de la talla de la trilogía de Matrix, el estudio se negó a volver a trabajar con él durante 11 años y recién en 2008, Fox decidió llamarlo para protagonizar "Ultimátum a la Tierra".



Actualmente, el actor se ha convertido en uno de los más exitos de la industria y con sus 55 años sigue siendo el favorito de los fans que lo adoran y disfrutan en cada una de sus peliculas.