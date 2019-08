Keanu Reeves: la vez que el actor rescató a una turista perdida en Beverly Hills

Keanu Reeves se ha convertido en el actor más popular de los últimos tiempos. El actor logró hacerse un espacio en el mundo del séptimo arte desde que tenía nueve años y alcanzó el éxito mundial al protagonizar la película de ciencia ficción "The Matrix" en 1999. Desde ese momento inició la Keanumanía que se ha mantenido a lo largo del tiempo y su última película John Wick 3 y su aparición en la película "Always be my maybe" volvió a enamorar a sus fans, así que han comenzado a resurgir algunos videos que tienen al héroe de películas de acción como protagonista.

A través de las redes sociales se han viralizado diversos videos donde hemos logrado ver la buena onda y gran sentido del humor que tiene el actor y sin duda esto lo ha convertido en uno de los personajes más admirados.

La última noticia positiva que se ha registrado de Keanu Reeves es que hace aproximadamente tres años ayudó a una mujer australiana que se había perdido por las calles de Beverly Hills.

¿QUÉ HIZO KEANU REEVES CON LA TURISTA PERDIDA?

En redes sociales se volvió viral la historia de Nicole Lewis - Jacobs. La mujer australiana contó a un medio local que aún se siente muy asombrada por la bondad de Keanu Reeves, que le ayudó cuando se perdió en Los Ángeles.

La mujer contó que, en el 2016, estaba de vacaciones en Beverly Hills cuando se sintió perdida y no le quedó otra opción que pedir ayuda sin imaginar que Keanu Reeves sería su salvador.



Nicole Lewis-Jacobs le preguntó por una dirección al actor y este se ofreció a llevarla a su destino en un Porsche. Sin embargo, la mujer no le reconoció y le respondió que no quería "subirse al auto de un desconocido en el extranjero". Fue entonces cuando Keanu se presentó.



"Claro que me subí a su Porsche negro", agregó la mujer, quien subrayó que el intérprete hasta "llamó a su esposo y sus hijos".



Nicole calificó la experiencia como "surrealista". Según señaló la australiana, le envió un mensaje a su esposo, en el que le dijo que estaba en el auto con Keanu Reeves, pero él pensó que ella "estaba perdiendo el juicio". La australiana reveló que hasta conversó con Neo sobre Australia.

"Keanu me contó sobre su amor por la playa de Bondi, en Sídney", agregó la mujer.



Ahora, Nicole sueña con ver a Keanu en persona para "agradecerle adecuadamente" y regalarle la selfi que se hicieron en Los Ángeles.