Ni la cuarentena en Estados Unidos por el coronavirus, ni las estrictas medidas de seguridad fueron impedimento para que la temporada 18 del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ fuera grabado en su totalidad. Kim Kardashian , Khloé y Kourtney, así como Kris Jenner y sus hijas Kendall y Kylie están de vuelta y desde este 4 de agosto toda Latinoamérica podrá conocer más detalles de la familia más famosa de la televisión.

E! Entertainment Television reveló algunos detalles de lo que será está nueva entrega que llega en medio de la crisis que vive la pareja West Kardashian tras las confesiones del rapero Kanye West . Además, por fin los seguidores de las celebridades sabrán qué pasó tras el pleito entre Kim y Kourtney.

La temporada 18 de ‘Keeping Up With the Kardashians’ estuvo a punto de sufrir una cancelación por la cuarentena ordenada en todo el estado de California. Ahí fue donde surgió la pregunta de cómo se rodarían cada uno de los episodios que son básicamente el día a día de los integrantes de la familia. La productora ejecutiva Farnaz Farjam llegó a un acuerdo con la matriarca Kris Jenner: “¿Y si simplemente filmamos todo nosotros mismo?”, propuso la famosa madre y rápidamente se gestionó que cada una tenga un iPhone para registrar cada uno de sus movimientos. El equipo telefónico se cambiaba cada semana bajo grandes medidas de seguridad.

Las hermanas Kardashian han grabado desde sus casas y bajo grandes medidas de seguridad en plena pandemia. (Foto: E! Entertainment Television)

¿Qué se verá en esta nueva temporada?

El reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ se estrenó el 14 de octubre de 2007 y desde esa fecha ha mostrado cómo han crecido y cambiado Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, sus relaciones amorosas, nacimiento de sus hijos, creación de empresas, entre otros momentos importantes. Esta nueva temporada no será la excepción y llega cargada de drama, glamour y el ajetreo propio del día a día de una celebridad.

Kim Kardashian y Kris Jenner tienen más de una sorpresa para los seguidores de 'Keeping Up With the Kardashians'. (Foto: E! Entertainment Television)

Curiosidades de ‘Keeping Up With the Kardashians’

A puertas del estreno, E! Entertainment Television dio a conocer algunos detalles de la producción que todos los fans de la familia liderada por Kris Jenner deben conocer.

1. Esas no son sus verdaderas casas: Kim Kardashian confesó que lo que se ve en el reality no son las fachadas verdaderas de sus mega mansiones, esto es una medida de seguridad para que los fans no reconozcan sus viviendas. Aún sí, el interior donde se filman los episodios sí son sus auténticos hogares.

2. Nunca saldrán a cara lavada: antes de grabar llevan horas y horas de maquillaje, peinado, estilismo, etc. Kris Jenner tiene un equipo que la arregla en una hora, mientras que Kim tarda dos horas en estar lista junto a sus hermanas Jenner que se realizan manicura una vez a la semana.

3. Algunas veces Kris Jenner necesita privacidad: y aunque la matriarca del clan más poderoso de la TV está acostumbrada a vivir rodeada de cámaras, más de una vez a pedido al equipo de producción que por favor se retiren de su vivienda para estar un momento a solas, especialmente con su novio Corey Gamble.

4. Protección: un artículo de The New York Times, reveló que algunos de los asistentes de producción deben utilizar protectores de calzado al grabar en la casa de Kris Jenner.

¿Cuándo y dónde ver el estreno?

La temporada 18 de ‘Keeping Up With the Kardashians’ se lanza este 4 de agosto en E! a partir de las 22:00 horas. Cada martes se emitirá un nuevo capítulo para toda Latinoamérica.

