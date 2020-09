Kim Kardashian fue la responsable de anunciar el fin del reality “Keeping Up With The Kardashians” a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde recalcó que este espacio solo tendrá dos temporadas más, una en septiembre de 2020 y la otra a principios de 2021.

“A nuestros queridos fans. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y spin-off, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, escribió la lideresa del clan Kardashian.

“Nuestra última temporada se emitirá a principios del próximo año. Sin ‘Keeping Up with the Kardashians’, no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida con todos los que me han visto y apoyado durante estos últimos 14 años increíbles. Este espectáculo nos hizo quienes somos y estaré en deuda con todos los que jugaron un papel en la forma de nuestras carreras y cambiar nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim”, se precisó.

Ante esta inesperada noticia, varios seguidores del reality se han preguntado sobre el destino del rapero Kanye West, esposo de Kim, que en estas últimas semanas fue protagonista de las noticias de distintos medios estadounidenses por su crisis emocional.

Sobre su aún esposo, Kim Kardashian ya había aclarado en julio que el trastorno bipolar de West no se tocará en el espacio televisivo, “Keeping Up With The Kardashians”, y todo se iba a tratar en la intimidad de su hogar.

“Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo fuera del estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental”, escribió Kim en el mes de julio en su cuenta de Twitter.

“Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Quienes están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras algunas veces no se alinean con sus intenciones”, añadió en ese entonces.

