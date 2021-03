En setiembre pasado, Kim Kardashian anunció que “ Keeping Up With The Kardashians ” llegaba a su fin después de 14 años. Este fue un golpe mayúsculo para los seguidores del mediático clan estadounidense.

Si eres uno de ellos, la presente nota te va a encantar. Aquí tienes los momentos del programa que se volvieron increíblemente populares.

1) Khloé Kardashian se va a la cárcel y Kim Kardashian aprovecha para tomarse selfies

En la temporada tres, Khloé debió ir a la penitenciaría. Este hecho fue aprovechado por Kim para hacerse numerosos selfies. ¿Actuó de una forma inadecuada? Bueno, eso queda en la conciencia de la socialité.

2) La reacción alérgica de Kris Jenner

La matriarca de la familia pasó por un mal rato por una reacción alérgica que hizo que sus labios se hinchasen de una forma notoria.

3) Khloé da a luz a su hija, True

En abril de 2018, Khloé se convirtió en madre. No obstante, ese no fue el mejor momento para la famosa debido a la infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner.

4) Las lágrimas de Kim

En varias ocasiones hemos visto llorar a Kim Kardashian. Como ejemplos tenemos la vez que perdió unos aretes de diamante tras ser lanzada al mar.

5) Peleas, peleas

La violencia no faltó en “Keeping Up With The Kardashians”. En este apartado se encuentra la pelea entre Kim y Kourtney Kardashian. De igual forma, aquí está la riña entre Kendall y Kylie Jenner.