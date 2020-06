Las Kardashian quieren conquistarlo todo y esta vez van por Netflix. Ahora, el reality de la familia más famosa llegó a la plataforma de streaming con sus dos primeras temporadas, aunque en Estados Unidos va por su entrega 18.

“Keeping Up with the Kardashians” es el título de este reality show que se estrenó en el canal E! el 14 de octubre de 2007, el cual documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian-Jenner, formada por la exesposa y los hijos del fallecido abogado Robert Kardashian, así como por el exesposo de Kris, Caitlyn Jenner, anteriormente conocido como Bruce Jenner.

El reality que va en su temporada 18 en Estados Unidos llega a Netflix (Foto: AFP)

Aunque la serie ha sido criticada por muchos, sigue teniendo gran aceptación entre la gente que se acostumbró a ver el drama, peleas familiares, amoríos y todo tipo de encuentros entre ellos.

En las primeras temporadas, la serie gira alrededor de Kim, quien comenzó a ser conocida por ser del círculo de amigas de Paris Hilton y llevar un estilo de vida muy similar, luego entran a tallar sus otras hermanas. A continuación, te contamos quién es quién en el programa.

KRISTEN “KRIS” MARY HOUGHTON

"Kris" Mary Houghton es la matriarca del clan Kardashian (Foto: AFP)

Kristen Mary Houghton, más conocida como Kris Jenner, es una personalidad de televisión y empresaria estadounidense. Estuvo casada con Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos y se divorció en 1990. De 1992 a 2014 estuvo casada con Bruce Jenner, actualmente Caitlyn Jenner, con quien tuvo dos hijas.

Ella es la matriarca del clan Kardashian, nació el 5 de noviembre de 1955 en San Diego, California. Es dueña de una boutique infantil, Smooch, en Calabasas, California.

CAITLYN “CAIT” MARIE JENNER

Caitlyn Marie Jenner anteriormente conocida como Bruce William Jenner (Foto: AFP)

Caitlyn Marie Jenner​ (anteriormente William Bruce Jenner) es una personalidad de televisión y exdeportista estadounidense que obtuvo fama por sus logros en el atletismo y el automovilismo. Tras haber ganado la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, trabajó en varias series y películas de televisión.

En 2015, culminó un proceso de cambio de sexo declarando públicamente su identidad como mujer y cambiando su nombre.

KOURTNEY MARY KARDASHIAN

Kourtney Kardashian es la primogénita de Kristen Jenner y Robert Kardashian (Foto: AFP)

Kourtney Mary Kardashian nació el 18 de abril de 1979 en Los Ángeles, California. Es una empresaria y personalidad de televisión estadounidense. En 2005 protagonizó el reality show “Filthy Rich: Cattle Drive” para recaudar fondos.

Ella se graduó con un título de licenciatura en artes escénicas y estudió un máster en español en 2002. Junto con sus hermanas Kim y Khloé Kardashian escribieron su autobiografía “Kardashian Konfidential”. Promociona productos de belleza, pantalones que adelgazan la cintura, entre otros.

KIMBERLY “KIM” NOEL KARDASHIAN WEST

Kim Kardashian es la segunda hija de Kristen Jenner y Robert Kardashian, y el foco principal de la serie durante las primeras temporadas (Foto: AFP)

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, nació el 21 d octubre de 1980. Es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de “Kourtney and Kim Take New York”, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión.

Se hizo conocida por la publicación de un escandaloso video pornográfico con el cantante de R & B, Ray J, y por su antigua amistad con Paris Hilton. Ha estado casada en tres ocasiones.

KHLOÉ ALEXANDRA KARDASHIAN

Khloé Kardashian es la mujer más joven de las hermanas Kardashian y la tercera del clan (Foto: Instagram)

Khloé Alexandra Kardashian​ es una socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense que nació el 27 de junio de 1984. Su madre es Kris Jenner y su expareja es el jugador de baloncesto Lamar Odom.

Ella se llama a sí misma ‘Khlo Money’, ya que gana mucho dinero con su propia marca Good American y los productos que respalda.

ROBERT ARTHUR KARDASHIAN

Robert Kardashian es el más joven y único hijo de Kris Jenner y Robert Kardashian (Foto: Getty images)

Robert Arthur Kardashian es una personalidad de televisión, modelo y empresario estadounidense, conocido por aparecer en el reality show de la cadena E! “Keeping Up with the Kardashians”.

Es hijo de Robert Kardashian y Kris Jenner, siendo el cuarto hijo de la pareja. nació el 17 de marzo de 1987. El año 2012, lanzó su línea de calcetines llamada “Arthur George”.

KENDALL NICOLE JENNER

Kendall Jenner es la primera hija de Kris y Caitlyn Jenner (Foto: Reuters)

Kendall Nicole Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense. En 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen, quien venía liderando la lista desde 2002.

Ella nació el 3 de noviembre de 1995. Ha desfilado para firmas como Chanel, Victoria's Secret y otras importantes casas de moda del mundo.

KYLIE KRISTEN JENNER

Kylie Kristen Jenner es la última hija de Kris y Caitlyn Jenner y la más pequeña del clan (Foto: Instagram)

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian “Keeping Up with the Kardashians”.

Ella posee un patrimonio neto de US$1.750 millones. La joven construyó su fortuna en base a Kylie Cosmetics y Kylie Skin, así como su respaldo a una compañía de suscripción de maquillaje llamada Boxycharm. Además, fue protagonista de su propio reality en televisión conocido como “Life Of Kylie” (2017).

