Fundada en 1976, “The Clash” se convirtió en uno de los referentes de la música británica y responsable de la llamada “Primera ola del punk”, la cual sentó las bases para uno de los géneros que se volvería uno de los más populares del planeta.

Si bien la banda tan solo duró una década, pues se disolvió en 1986 para que cada integrante tome caminos individuales, canciones como “Train in vain” o “I fought the law” la convirtieron en unas de las más importantes de todos los tiempos.

Tal fue la influencia de “The Clash” que luego de su disolución, ninguno de sus integrantes, pese a colaborar con grupos como “The Who”, alcanzó fama similar a la que consiguieron en su etapa como banda.

Julian Keith Levene fue fundador de la histórica banda “The Clash” (Foto: Universal 88.1 FM / Facebook)

LA MUERTE DE KEITH LEVENE

Dentro de los integrantes que se separaron en 1986 se encuentra el guitarrista y fundador Keith Levene, quien falleció este sábado en Inglaterra, a causa de un cáncer de hígado.

De acuerdo con la BBC, Adam Hammond, amigo íntimo de Levene, reveló que el artista británico luchaba contra el cáncer desde hace más de dos años, pero que su partida resultó inesperada, incluso para quienes conocían su situación.

“Con gran tristeza informo que mi gran amigo y legendario guitarrista de “Public Image Limited”, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre”, indicó.

Del mismo modo, se reveló que el histórico artista falleció a los 65 años en su casa ubicada en Norfolk, Inglaterra, al lado de sus familiares.

“Tenía muchos planes y estaba haciendo muchas cosas. No hay duda de que Keith era uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos”, añadió Hammond.

¿QUIÉN ERA KEITH LEVENE?

Julian Keith Levene fue un compositor y guitarrista británico, fundador de la histórica banda “The Clash” e integrante de “Public Image Ltd”, a la cual pasó tras disolverse la agrupación que creó.

Cuando Levene tenía 18 años, se unió al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, quienes, de la mano del mánager Bernard Rhodes, invitaron al vocalista Joe Strummer a unirse al grupo. Luego de una década de éxitos, los conflictos internos hicieron que Levine deje la banda.

Tras esto, el guitarrista se unió a John Lydon, el cantante de los “Sex Pistols”, para crear “Public Image Ltd”, la banda que sentó las bases del género conocido como postpunk.