El recordado Kel Mitchell, quien saltó a la fama por sus actuaciones en “Good Burguer” y “Kenan & Kel”, se encuentra internado en un hospital, según los últimos reportes de la prensa. Como bien sabemos, el histrión norteamericano fue una estrella de las series de los noventa, por lo que su salud ha causado un gran revuelo entre sus fanáticos y seguidores.

Los fanáticos de las series noventeras de Estados Unidos se encuentran muy angustiados por el actual estado de salud de Kel Mitchell, la célebre estrella de las producciones “Good Burguer”, “Game Shakers”, “Kenan & Kel”, entre otros lanzamientos de la cadena Nickelodeon.

El actor de "Kenan & Kel" habría ingresado directamente a la zona de emergencias (Foto: YouTube / Kel Mitchell)

En esa línea, y según indica TMZ, el también comediante estadounidense habría ingresado a la zona de emergencias de manera abrupta, aunque de manera consciente y por voluntad propia.

KEL MITCHELL: ¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO EL ACTOR DE “KENAN & KEL”?

De momento no se tiene conocimiento de la razón o enfermedad por la que Kel fue internado en el hospital de Los Ángeles. Sin embargo, se sabe que el actor de 45 años se encuentra en calidad de hospitalizado desde el pasado miércoles 8 de noviembre.

El portal TMZ añadió que trataron de comunicarse con los agentes y el entorno de la estrella juvenil, pero no hubo respuesta ni aclaración del estado de salud de Rice Mitchell.

Kel Mitchell junto a Kenan Thompson (Foto: AFP)

Cabe decir que las cuentas oficiales de Kel aún continúan publicando contenido respecto a los últimos trabajos del histrión, pese a que se encuentra hospitalizado. Eso sí, la mayoría son muestras de su trabajo en “Hollywood Squares” y los avances de su nueva película “Good Burguer 2″.

¿QUIÉN ES KEL MITCHELL?

Formado artísticamente en Nickelodeon, Kel Johari Rice Mitchell es un reconocido actor, comediante y cantante norteamericano de ascendencia africana. Saltó a la fama tras aparecer en “All that” en los años noventa.

Posteriormente, coprotagonizó junto a Kenan Thompson “Kenan & Kel”, una de las series juveniles más famosas y exitosas de la cadena televisiva, además de aparecer en “Good Burguer”.

A lo largo de su carrera apareció en distintos programas, series y películas de éxito en Estados Unidos. Algunas son “Clifford, el gran perro rojo” ( la voz de T-bone), “Honeydripper”, “X’s & O’s”, “See Dick Run”, “Caught on Tape” y “Chicago Pulaski Jones”, entre otros.

Kel Mitchell tiene 45 años de edad (Foto: Kel Mitchell / Instagram)

También escribió un libro llamado “Blessed Mode: 90 Days to Level Up Your Faith”, disponible en formato físico, digital y como audiolibro. Posteriormente, estrenó un sencillo titulado “Blessed Mode”, el cual se lanzó por medio de iTunes y Spotify.

VIDEO RELACIONADO:

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.