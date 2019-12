Kendall Jenner es una de las modelos más importantes del mundo de la moda. La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” no usa su cuenta de Instagram mucho, pero cada publicación que realiza siempre tiene más de un millón de ‘likes’.

La celebridad norteamericana cuenta con más de 120 millones de seguidores en Instagram, los cuales siempre están pendientes de cada publicación que realiza. Imágenes de sus mascotas, algunas sesiones de fotos o una que otra fotografía familiar son algunas de las publicaciones que realiza la también empresaria.

La hermana mayor de Kylie Jenner también incursionó en el mundo empresarial al participar en el rubro de la higiene bucal con su marca Moon Oral Care.

“Shaun Neff se asoció con el ícono de moda Kendall Jenner para co-crear el producto exclusivo de Kendall, la Teeth Whitening Pen. El enfoque de ambos fue claro: diseño disruptivo, ingredientes seleccionados a mano y una intención compartida de llevar más sonrisas alrededor del mundo”, dice la web de la empresa.

El patrimonio neto de la top model es de aproximadamente 30 millones de dólares, es una de las mejores pagadas de la industria, pero su fortuna no están dentro del top 5 de su familia. El primer puesto es ocupado por Kylie Jenner.