Kendall Jenner habló de la vez que lloró "sin parar durante días"

La modelo Kendall Jenner concedió una entrevista a la revista Allure, la cual causó revuelo entre sus fans. En dicha charla, la celebridad de 23 años habló de lo mal que la pasó luego de presentarse en la gala de los Globos de Oro 2018.

Si eres un seguidor del día a día de la musa de las pasarelas, recordarás que ella se convirtió en blanco de burlas porque las imágenes tomadas por los fotoperiodistas destacados en el evento mostraron su rostro afectado por el acné.

"He llorado sin parar durante días por las cosas que la gente dijo de mí, y me he vuelto más fuerte por ello", dijo Kendall Jenner a la mencionada publicación.

Varios usuarios de Facebook, tras leer las declaraciones dadas a Allure, felicitaron a la joven por lograr superar esta mala experiencia.

"Son muy pocas las personas que le hacen frente directamente a los problemas, Kendall Jenner. Esto es digno de ser felicitado", comentó uno de ellos.