¿Kendall Jenner tiene la capacidad actoral para ganar un Oscar? Su padre cree que sí

Tal como muchos medios especializados reportaron oportunamente, la modelo Kendall Jenner estuvo en la fiesta que celebró Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar 2019. A dicho evento también acudió el papá de la musa de 23 años, Caitlyn Jenner. Ella fue abordada por un reportero de E! cuando se encontraba al lado de Sophia Hutchins.

En medio de la amena charla, la cual está disponible en YouTube, Caitlyn dejó en claro que se siente segura de que Kendall Jenner puede hacerse de un Oscar. Claro, si decide incursionar de lleno en el mundo de la actuación.

"Creo que sería muy buena en eso", dijo Caitlyn refiriéndose a este tema. Como era previsible, las declaraciones causaron un gran revuelo entre los fans de Kendall Jenner, quienes suman millones.

"Es hermoso ver cómo Caitlyn Jenner confía en su hija de todo momento", "Yo creo que 'Kenny' tiene todo lo necesario para ser una actriz muy importante" y "Sería genial si ella entra en la actuación. Tendría el mundo a sus pies", fueron algunos de los comentarios hechos por los cibernautas.

Como dato curioso, te contamos que Kendall Jenner tuvo un papel en uno de los capítulos de la serie "Hawaii Five - 0" (2012) e hizo un cameo en la cinta "Ocean's 8" (2018). Además, participó en un episodio del show "The High Fructose Adventures of Annoying Orange" (2014).