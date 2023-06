¿Kendall Jenner y Bad Bunny serían padres? Esa es la versión que circula en los medios de espectáculos. Y es que en un reciente avance de “Keeping up with the Kardashians” se muestra que le hicieron directamente la pregunta a Kendall acerca de su gestación.

Este teaser dejó una gran interrogante entre los seguidores de las parejas, quienes creen que está próxima a anunciar la venida de su primer hijo, pese a que el propio cantante ha intentado desacreditar estas versiones en redes sociales.

Foto: The Celebrity Finder / Mega

KENDALL JENNER Y UNA ENTREVISTA EN LA QUE REVELARÍA SU EMBARAZO

En la conversación que adelantó “Keeping Up With The Kardashians”, Kendall es consultada por los productores del programa: “¿Cómo va el embarazo?”. Ella solo sonríe y la toma se corta cuando parece iniciar la respuesta.

El avance del episodio 4 de la tercera temporada del reality show dejó a muchos fanáticos de la modelo y del “Conejo Malo”, con quien se le ha vinculado románticamente, pues muchos dan por descontado que hay un bebé en camino entre ambos.

Por su parte, Bad Bunny respondió a los rumores: “Yo creo que eso siempre ha existido y siempre va a existir. Es gracioso. Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas [que propagan el chisme] porque es cómico ver cómo hablan con seguridad. Es como, ‘qué tontos son, no tienen ni idea de lo que hablan”.

BAD BUNNY MANTIENE EN SECRETO POSIBLE EMBARAZO DE KENDALL JENNER

Bad Bunny continuó con su contundente réplica a las versiones de la prensa y los fanáticos, confirmando su fastidio tras las polémicas en las que se vio envuelto.

“Te acostumbras con el tiempo. No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti”, afirmó.

Asimismo, afirmó que estas hipótesis no lo dañan: “El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago. Porque al final del día, yo soy el único que sabe y él único claro sobre lo que siento”.