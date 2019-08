¿Caitlyn Jenner ama más a Kendall que a Kylie? Muchos creen que sí

► Gigi Hadid comparte unas fotos en bikini y vuelve a 'conquistar' a todos en las redes



En las redes sociales fue muy comentado el (terrible) error que cometió Caitlyn Jenner en Instagram al saludar a su hija Kylie por su cumpleaños. En caso no recuerdes, descuida. A continuación te vamos a resumir el lío, el cual involucró a la mediática Kendall Jenner.



Resulta que el exatleta compartió unas fotos de la modelo de 23 años con un mensaje dirigido a Kylie Jenner. Si bien borró rápidamente las imágenes, no pocos usuarios realizaron capturas de pantalla.

Dichos internautas difundieron el material, que se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos. En simultáneo, los medios hicieron eco de lo que había sucedido.

En distintos grupos de Facebook, muchos aseguraron que esto indicaba que Kendall Jenner era la hija favorita de Caitlyn.

"Parece que no puede sacar de su cabeza a 'Kenny'. ¡Qué tristeza habrá sentido Kylie al conocer lo que pasó!", "Es una lástima que no quiera a todos por igual", "No tengo dudas que Kendall Jenner es más amada que Kylie por su papá", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios.