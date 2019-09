Kendall Jenner luce una camiseta de KISS y sorprende a Gene Simmons

► El cura sueco que se ha vuelto viral en redes por compartir sus intensas sesiones de crossfit





KISS es una de las bandas de rock más conocidas del planeta. Su música sigue sonando hoy en muchas radios, algo que incrementa su número de fanáticos. Entre ellos estaría Kendall Jenner, quien fue fotografiada por un paparazzi cuando lucía una camiseta de la agrupación.

Gene Simmons, líder de KISS, tomó la imagen y la compartió en Twitter. El cantante, conocido por su gigantesca lengua, colocó unos 'emojis' que daban cuenta de su 'aprobación'.

El tuit fue respondido por no pocos seguidores del grupo. Varios de ellos se burlaron de Kendall Jenner y le reclamaron a Gene Simmons el ser tan gentil con la musa de las pasarelas.

"Apuesto que no puede mencionar una canción de KISS sin consultarlo en Google", "Kendall Jenner no usa la camiseta porque la gusta la banda, solo lo hace para hacerse notar" y "Estoy seguro que ella no ha escuchado los temas de KISS", fueron algunos de los comentarios hechos por los cibernautas.

Este tipo de reacciones también se vieron cuando la modelo, de solo 23 años, se dejó ver con un polo de la banda de thrash metal Slayer.