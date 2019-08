Kendall Jenner amaría las prendas con puntos por esta razón

► Niño reta a policía a duelo de breakdance y desenlace se vuelve viral en redes sociales



Kendall Jenner ha llevado, en una infinidad de ocasiones, ropa con estampado de puntos. Desde sencillos vestidos hasta provocativos bikinis, este tipo de prendas parece tener no solo un buen espacio en su clóset, sino también en su corazón.

Hace poco, un artículo de Teen Vogue hizo hincapié en este asunto. En dicha nota, que puedes leer aquí, se indica que la musa de las pasarelas desearía transmitir un mensaje por medio de ese tipo de ropa.

No desesperes, estimado usuario. A continuación vamos a detallar este tema.

LIBRO

La explicación ofrecida por Teen Vogue parte de lo que plantea Ingrid Fetell Lee en su libro "Alegría: el poder sorprendente de las cosas ordinarias para crear felicidad extraordinaria" (Joyful: The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness, 2018).

Ahí se propone que las personas asocian las "formas curvas con seguridad y positividad al tiempo que asocian ángulos agudos con peligro y negatividad".

Fetell Lee añade en su trabajo que la gente se siente atraída por las curvas. ¿Entonces Kendall Jenner se viste con ropa de puntos para expresar seguridad y llamar la atención de los usuarios?

Esta pregunta solo podría responderla la modelo, algo que posiblemente jamás ocurra. Se encuentran avisados, fans de Kendall Jenner.