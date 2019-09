Kendall Jenner revela por qué no decidió conocer a Brad Pitt cuando lo tuvo cerca

El pasado 30 de agosto, Brad Pitt asistió al evento de servicios dominicales organizado por el rapero Kanye West, esposo de Kim Kardashian, y su presencia sorprendió a más de uno, incluida a Kendall Jenner. La singular historia de la celebridad es viral en Instagram.

Durante una entrevista en el programa The Tonight Show, con Jimmy Fallon, Kendall Jenner reveló que estaba tan emocionada de ver a la estrella de cine que entró en pánico y prefirió retirarse del lugar.

"Él estaba allí", dijo. "Creo que ha estado un par de veces, pero esa fue la primera vez que estuvo allí cuando yo estuve allí. Y literalmente me fui temprano. Acabo de ver 'Once Upon a Time Hollywood' y fue muy bueno, y él mejora con la edad", reveló entre risas.

Cuando Jimmy Fallon le preguntó a Jenner por qué no quería encontrarse con el actor de Hollywood, ella respondió: “¿No hay un dicho que dice: ‘nunca conozcas a tu superhéroe favorito’ o algo así? No lo sé, solo lo amo tanto que pensé ‘voy a dejar esto acá y partir’. ¡Me pongo tan nerviosa!”.

Jenner también habló sobre su familia, incluso contando detalles sobre su nuevo sobrino, Psalm West, de 3 meses.

"Todo está bien", dijo sobre el cuarto hijo de Kim Kardashian West y Kanye West . "Es increíble. Es tan adorable".