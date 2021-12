En “Tierra amarga”, uno de los personajes que ha acaparado todas las miradas, además de los protagonistas, ha sido el mismísimo Fekeli, interpretado por Kerem Alışık. El actor turco se ha convertido en uno de los artistas más aclamados del momento y no solo en su país natal, sino en los más de 30 países a los que ha llehado esta historia de amor, desamor, traiciones y misterios ambientada en los años 70.

Kerem Alışık es el encargado de dar vida a Fekeli, el gran enemigo de la familia Yaman en “Tierra amarga”. Ali Rahmet Fekeli es un preso que compartirá celda con Yilmaz durante su instancia en prisión. Sin embargo, ambos saldrán gracias a la declaración de una amnistía que ponía libre a los presos. Ambos forjarán un vínculo especial, como si de una relación padre-hijo se tratara.

Pero, ¿quién está detrás de este hombre que emana la palabra lujo y que es pieza clave para el enfrentamiento de Yilmaz con Demir por el amor de Züleyha? A continuación, conoce más sobre el actor nacido en Estambul hace 61 años y con una dilatada carrera a sus espaldas en teatro, cine y televisión.

Hünkar junto a Fekeli en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUIÉN ES KEREM ALIŞIK?

Nacido el 5 de junio de 1960 en Estambul, Turquía, Kerem Alışık estuvo rodeado desde muy pequeño de una gran base de artistas. Es hijo único de los famosos actores Sadri Alışık y Çolpan İlhan. También es sobrino del poeta Attila İlhan. De ahí surgieron dos de sus más grandes pasiones.

Alışık estaba especialmente unido a su madre, fallecida en 2014, a quien además consideraba su maestra. En una entrevista con Roportaj Gazetesi tras su fallecimiento, el actor recordó el consejo más importante que le dio su madre: ser siempre honesto. “Crecí con la filosofía de que no importa cuánto te esfuerces, no importa lo responsable que seas, si no tienes conciencia, ni tu trabajo ni tu talento son útiles. La filosofía de hacerlo todo con el corazón y con el alma fue el regalo más valioso que me dejó”, señaló.

Otra de sus pasiones es el fútbol. Cuando era joven, Kerem Alışık jugó en el equipo Dikilitaşspor, donde se auguraba una prometedora carrera, pero debido a una lesión tuvo que retirarse de los campos. A raíz de este episodio, Alışık decidió enfocarse en su carrera como actor de cine.

Kerem Alışık de niño junto a sus padres los famosos actores Sadri Alışık y Çolpan İlhan (Foto: Kerem Alışık/Instagram)

KEREM ALIŞIK EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Sin darse cuenta, su carrera como actor comenzó a los 5 años, en la película “Kocamın Nişanlısı”, donde sus padres eran protagonistas. Tras el fallecimiento de su padre, comenzó su carrera como actor con el apoyo de su madre en la serie “Fırtınalar”. Un año después pisó por primera vez los escenarios de los teatros en la obra “Fehim Pasha Mansion”.

A lo largo de su carrera como actor, Kerem Alışık ha trabajo en numerosos proyectos, tanto para el cine como para la televisión. Además, en 2005 fundó el Centro Cultural Sadri Alışık, junto con su madre, un centro que ofrece formación actoral como Academia y Conservatorio para acercar a jóvenes y talentosos actores a la cultura y el arte.

También fundó con ella el Teatro Sadri Alışık y ambos se encargaron de la producción y actuación de muchas obras. Pero, después del fallecimiento de la mujer que le dio la vida, Kerem cambió el nombre del teatro y pasó a llamarse Teatro Çolpan İlhan & Sadri Alışık.

Kerem Alışık en su papel de Fekeli, el gran enemigo de la familia Yaman en “Tierra amarga” (Foto: Kerem Alışık/Instagram)

SU VIDA PERSONAL

En lo que respecta a su vida sentimental, Kerem Alışık estuvo casado con la actriz Sibel Turnagöl, con la que tuvo un hijo, pero se separaron en 1992. Años después, comenzó una mediática relación con Songül Öden, pero, desafortunadamente su romance se terminó en 2018 después de ocho años de relación.

FOTOS DE INSTAGRAM DE KEREM ALIŞIK