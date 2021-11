La telenovela “Love Is in the Air”, fue una producción con la que el actor Kerem Bürsin alcanzó la fama en su país (Turquía) y luego se hizo muy conocido en varios países. Sin embargo, el artista no solamente ha sabido destacar por su gran talento en el mundo de la actuación, sino también por sus dotes en la cocina.

En “Love Is in the Air”, el personaje de Serkan Bolat, interpretado por el actor Kerem Bürsin, es uno de los favoritos y junto a Eda Yildiz (Hande Ercel) han logrado que su historia de amor traspase fronteras y pueda ser vista en Europa y América Latina.

La telenovela turca “Love Is in the Air” apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo, a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus seguidores y fanáticos.

“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original, relata la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Pero Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Love is in the air es protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Ercel.

KEREM BÜRSIN UN CHEF AFICIONADO

Sin dejar de lado su profesión de actor, Kerem Bürsin ha sorprendido a sus miles de fanáticos y seguidores al confesar que disfruta mucho de estar en la cocina. Todo un aficionado del arte culinario.

El domingo 14 de noviembre el actor turco viajó a Gran Canaria, en España, para participar en un evento de modas como embajador. Kerem Bürsin fue invitado a la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida como embajador con la finalidad de conocer la isla y promocionarla a través de su red social de Instagram.

Durante su breve paso por el país europeo brindó una entrevista a La Vanguardia donde reveló algunos detalles que son desconocidos por muchas personas, como el caso de su pasión por la cocina.

En ese sentido, Kerem Bürsin es fan del mojo picón (un tipo de salsa de Islas canarias), pero si hay algunos platos de su preferencia, esos son los de su país Turquía y los de Indonesia.

“No sigo recetas sino que voy probando mezclas con nuevos ingredientes”, comentó Kerem.

También indicó cuál es el plato que mejor prepara. “El arroz con chili, los espaguetis con mariscos y el salmón al estilo coreano”, sostuvo y, a la vez, confesó que esas delicias las preparó para su novia y actriz Hande Erçel.

KEREM BÜRSIN SORPRENDIDO POR SU POPULARIDAD EN ESPAÑA

Estando en España, en la mencionada entrevista el actor también dijo estar sorprendido por la gran cantidad de fanáticos que tiene en ese país, algo que no ocurre tanto en Turquía.

“En Turquía soy conocido, pero no imaginaba todo este revuelo en España”, sentenció.

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987; es decir, actualmente tiene 33 años.

Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Bürsin ha vivido en varios países, entre estos, Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. De hecho, en 1999, cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Norteamérica.

Bürsin estudió Marketing para contentar a sus padres. Ellos le pidieron que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo.

Kerem Bürsin se mudó a Estados Unidos a los 12 años.

Antes de convertirse en actor, Kerem Bürsin solía desempeñarse como conductor en Estados Unidos.

Apareció inicialmente en películas de televisión estadounidenses, incluyendo la producción de terror y ciencia ficción “Sharktopus” (2010) y en septiembre de 2013 salió en un comercial de la aplicación de mensajería social Line.

Tras haber vivido varios años en Norteamérica, Kerem regresa a su país no sólo a conocer sus raíces sino también a buscar la fama. Y fue así, logró reconocimiento por “Güneşi Beklerken” y “Unutursam Fısılda”.

El año 2016 se convirtió en la imagen de la marca de prendas de vestir Mavi Jeans junto con su exnovia, la actriz y modelo turca Serenay Sarıkaya.