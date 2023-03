Kerem Bürsin es conocido internacionalmente por su participación en la telenovela “Love is in the air”. Aquel trabajo hizo que su nombre se implante en el cariño y gusto del público, pero también le dio una proyección enorme en la actuación fuera de su país.

Si bien a él lo conocemos, principalmente, por sus participaciones en telenovelas, como buen actor, también está relacionado con todo tipo de películas, ya que está incursionando en ese ámbito y fuera de su terruño, precisamente en España.

Lo que muy pocos saben sobre él son datos más personales o íntimos, que no cualquiera podría conocerlos, pero que, sin duda, sus fanáticos agradecerían mucho por enterarse algo de él.

Por ejemplo, en esta oportunidad ahondaremos un poco más en su película favorita. ¿Será su referencia para incursionar en el mundo de la actuación?

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más famosos de la actualidad (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

LA PELÍCULA FAVORITA DE KEREM BÜRSIN

Melis Bürsin, hermana del actor turco, ha cogido un poco de fama en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma en la que se ha encargado de dar cierta información de la celebridad internacional.

Uno de esos detalle, entre las decenas que ha compartido, es sobre la película favorita que tiene , la cual es la que también le gusta ha toda su familia, por lo que es un detalle que siempre recuerda.

De acuerdo con lo que expresó, ella, el actor y su familia entera tienen una obsesión por la cinta ‘History of the world’ (‘La loca historia del mundo’), una curiosa película de comedia del año 1981.

“Mi hermano, mi marido, mi padre y yo, todos, tenemos un par de películas con las que estamos realmente obsesionados. Crecimos con ‘History of the world’ (‘La loca historia del mundo’). Estábamos todos obsesionados. Kerem y mi mejor amigo, Nick, solían verle una y otra vez cuando tenían ocho años. Ridículo e increíble sentido del humor. Mi marido también se sabe toda la película de memoria”, comentó Melis.

“LA LOCA HISTORIA DEL MUNDO”

La película es una comedia que se puede considerar como una parodia, principalmente de los principales hechos históricos del mundo como la Edad de Piedra, el Imperio Romano, la Inquisición Española y la Revolución Francesa.

Pero eso no es todo, ya que también hace referencias relacionadas a los Diez Mandamientos y a la Última Cena de la religión católica, siendo algo atrevido para quienes son fieles y creyentes.

Mel Brooks es el protagonista de la película, pero también se dio el lujo de haberla escrito, producida y dirigido al mismo tiempo, en lo que fue una de sus más exhaustivos trabajos.