Kerem Bürsin cumple 35 años el próximo 4 de junio y los estrenará en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El intérprete turco que saltó a la fama tras protagonizar “Love Is in the Air”, donde conoció y se enamoró de la actriz Hande Erçel, tiene millones de seguidores en varias partes del mundo que están inquietos por saber cómo celebrará su día especial.

Bürsin ha conseguido hacerse un lugar importante en el mundo de la actuación, convirtiéndose en unos de los rostros más aclamados de la pequeña pantalla, tanto en Turquía, como en otros países. Y es que el artista turco ha demostrado un gran talento frente a cámaras y un carisma que le ha valido ser considerado uno de los galanes más deseados a nivel internacional.

El hombre que se robó el corazón del público con su papel protagónico de Serkan Bolat en la comedia romántica “Love Is in the Air” cumplirá años en pocos días y ha relatado durante una entrevista cómo será la celebración. ¿Hará algo especial?

MÁS INFORMACIÓN: La foto más tierna de la infancia de Kerem Bürsin

Kerem Bürsin es un actor, productor y modelo turco reconocido por su participación en la serie “Love Is in the Air”, vendida a más de 90 países (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN NO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS 35?

Kerem Bürsin ha confesado que no hará nada especial por su cumpleaños número 35. En esta ocasión, el actor turco afirmó que prefiere la tranquilidad de su hogar y pasar tiempo con su mascota: su perro.

A diferencia de lo que nos tienen acostumbrados las celebridades del mundo del entretenimiento, el protagonista de “Love Is in the Air” cree que optará por una celebración rutinaria y lejos de grandes festejos.

“No haré nada especial. Estaré en casa con mi perro como un día normal”, afirmó Bürsin durante una entrevista con un medio turco. Lejos de extravagantes celebraciones, el actor quiere dar la bienvenida a los 35 años en la más absoluta discreción.

No nos cabe duda de que Kerem necesita un poco de tranquilidad tras los numerosos compromisos profesionales que ocupan toda su agenda, sobre todo en los últimos meses que lo hemos visto cumplir no solo en Turquía, sino también en España.

Kerem Bürsin dedicado al 100% a su carrera profesional

Sus frecuentes apariciones en medios de comunicación, campañas publicitarias y múltiples viajes suman un sinfín de momentos en los que el galán turco se encuentra fuera de su hogar, por lo que Bürsin elegirá la tranquilidad de su hogar para dar la bienvenida a sus 35 años.

Kerem Bürsin se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera profesional. Tras las exigentes horas de grabaciones con “Love Is in the Air”, el actor turco siguió con su carrera sin darse un respiro. Es así como se ha mantenido activo dentro del medio artístico y en constante comunicación con sus millones de seguidores.

Tan solo un breve vistazo a su perfil de Instagram permite comprobar las múltiples campañas en las que el actor turco ha participado y la poca vida social de la que presume. Lo cierto es que Bürsin está en un excelente momento profesional y su carrera parece ir en ascenso.