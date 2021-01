Los últimos años, las telenovelas turcas han ganado mucha popularidad en Europa y Latinoamérica. Recientemente, la comedia romántica “Love is in the air” llegó a las pantallas de España y apunta a ser un nuevo éxito. La historia, cuenta con el protagónico de Hande Erçel y Kerem Bürsin y sigue la vida de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con Serkan Bolat tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero.

“Love Is in the Air” se estrenó el 8 de julio de 2020 en Turquía y no pasó mucho tiempo para que se vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España. Luego de pasar algunos canales del país europeo, finalmente aterrizó en Telecinco, donde se emite de lunes a jueves a las 22 horas.

En la ficción, Kerem Bürsin es Serkan Bolat, un hombre de negocios que gracias a sus habilidades en el medio lograr alcanzar el prestigio y una gran reputación. Adinerado y arquitecto de profesión, es el soltero de oro de la ciudad. Su vida cambia por completo cuando conoce a Eda Yildiz. El actor es conocido por sus papeles en “Günesi Beklerken”, “Seref Meselesi” y, más recientemente, “Muhtesem Ikili”, todas estas series han ido puliendo su trabajo en la actuación y lo han llevado a ser una celebridad en Turquía.

“Love is in the air” es protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: Instagram/Kerem Bürsin)

QUIÉN ES KEREM BÜRSIN

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul. Actualmente tiene 33 años y ya cuenta una extensa vida profesional. A los 12 años se mudó junto con su familia a Estados Unidos. Años más tarde, se licenció en Comunicación y Marketing, aunque siempre tuvo claro que quería ser actor; por tal motivo compaginó sus clases mientras terminaba sus estudios. Finalmente decidió encaminarse por completo en el mundo de la interpretación.

En Estados Unidos comenzó a aparecer en algunos rodajes del país, pero fue al regresar a Turquía cuando consiguió un gran reconocimiento como actor por una de las telenovelas turcas que protagonizó. En 2013 actuó en su primera serie de televisión “Güneşi Beklerken”, dónde interpretó a Kerem Sayer. Desde entonces, no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su país natal.

En cuanto a su vida personal, si bien no se ha confirmado, algunos medios señalar que habría vuelto con su expareja, la también actriz Serenay Sarıkaya, con la mantuvo un romance de tres años y medio. Aunque quedó en un simple rumor luego que ella misma señalara que es una “noticia loca” e incluso reveló que estaba cansada del tema.

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul (Foto: Instagram/Kerem Bürsin)

Por otro lado, en una entrevista con Twitchfilm en 2010, Kerem Bürsin reveló que vivió en 10 ciudades diferentes, lo que también le ayudo a crecer personalmente. “Instintivamente, asimilas estos lugares y sus culturas. Estas cosas te contagian y las experiencias producen tu identidad”, destacó. Y es que el actor pasó su vida entre Estambul (Turquía), Edimburgo (Reino Unido), Medan (Indonesia), Jakarta (Indonesia), Ankara (Turquía), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Sugar Land (Estados Unidos), Kuala Lumpur (Malasia), Boston (Estados Unidos) y Los Angeles (Estados Unidos).

FOTOS DE INSTAGRAM DE KEREM BÜRSIN

El actor cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, red social donde hace públicós algunos de sus trabajos como modelo y actor. Si das un vistazo por el sitio, puedes ver muchas imágenes con Hande Erçel, su compañera de profesión en la última serie que han hecho juntos: “Love is in the air”.

En “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin es Serkan Bolat, un hombre de negocios que gracias a sus habilidades en el medio lograr alcanzar el prestigio y una gran reputación (Foto: Instagram/Kerem Bürsin)