El actor Kerem Bürsin es reconocido por haber protagonizado la telenovela “Love Is in the Air”, cuyo gran papel en el drama otomano le ha permitido ser considerado uno de los galanes más cotizados en Turquía. Pero no solamente ha destacado por su gran trabajo, sino también por ser un defensor de los derechos de las mujeres y su total apoyo al feminismo.

“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), es una de las producciones más exitosas de la pantalla chica que luego de batir récord de sintonías en la propia Turquía, pudo llegar a otros países de Europa, así como de América Latina, donde también ha conquistado a miles de televidentes.

Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin han conquistado varios países con la telenovela "Love Is in the Air". (Foto: Medyapım / MF Yapım)

En la telenovela “Love Is in the Air” se puede ver el protagonismo de Kerem Bürsin junto a Hande Erçel, su novia en la vida real, quienes dieron vida a la historia de amor y comedia que se ganó el aplauso del público.

CONOCE EL LADO FEMINISTA DEL ACTOR KEREM BÜRSIN

Convertido en una gran estrella de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin, también ha mostrado algunos detalles de su vida que eran desconocidos por muchos de sus fanáticos, como el hecho de apoyar a las mujeres y al feminismo.

Un claro ejemplo de ello es el apoyo brindado a través del “Movimiento HeForShe”, movimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fue creado con la finalidad de luchar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, según lo revelado por Divinity.

Este movimiento feminista también realiza un esfuerzo global para involucrar a todas las personas en desterrar las barreras sociales y culturales a las mujeres de Turquía.

Kerem Bürsin también es fanático de Star Wars y de armar Legos. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

KEREM BÜRSIN ES VOCERO DE “HEFORSHE”

Como parte de su trabajo en apoyo y respaldo al “Movimento HeForShe”, Kerem Bürsin se ha convertido en el portavoz de dicha organización en Turquía. En declaraciones a los medios de comunicación brindó más detalles de esta labor.

“Como hombres, debemos caminar del brazo de las mujeres en el camino hacia la igualdad de género. Debemos deshacernos de los roles sexistas como ‘eres hombre, no llores’, ‘eres mujer, no trabajes’, y debemos unirnos por un futuro igualitario y justo”, expresó.

Como parte de su exposición -según el portal- consideró importante que se cambien los roles (de hombre y mujer) para evitar la discriminación.

Kerem Bürsin siempre ha mostrado gran respeto por las mujeres. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“Cuestionar y transformar nuestros roles y privilegios de masculinidad es lo que los hombres debemos hacer para prevenir la discriminación y la desigualdad de género. A menos que podamos lograrlo, no podemos hablar de una sociedad equitativa y justa”, anotó.

Cabe indicar que Kerem Bürsin también apoya al colectivo LGTBI de Turquía.

“En este país no importaba tanto quién mataba a quién en este país como quién amaba a quién”, publicó en sus redes sociales.

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987; es decir, actualmente tiene 33 años.

Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Bürsin ha vivido en varios países, entre estos, Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. De hecho, en 1999, cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Norteamérica.

Bürsin estudió Marketing para contentar a sus padres. Ellos le pidieron que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo.

