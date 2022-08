Una nueva visita a España ha sido muy productiva para el actor turco Kerem Bürsin. El protagonista de la famosa telenovela “Love Is in the Air” volvió a tierras españolas pero, esta vez, no por cuestiones laborales o profesionales, sino por temas familiares. Y es que el artista otomano se reencontró con su hermana luego de mucho tiempo. Conoce cómo sucedió todo esto.

España se ha convertido en un destino favorito del actor Kerem Bürsin y esto ha quedado demostrado debido a que anteriormente también pisó tierras españolas como cuando pasó la Semana Santa junto a uno de sus mejores amigos, Antonio Banderas.

Durante los últimos días el galán turco llegó a España, pero en esta ocasión decidió reencontrarse con un familiar a quien le tiene mucho aprecio y que desde hace mucho tiempo no veía. Se trata de su hermana Melis quien tiene un hijo y es el sobrino de Kerem Bürsin.

Este importante reencuentro no solamente ha sido celebrado por el artista turco y por su hermana, sino también por los millones de fans del recordado Serkan Bolat.

Kerem Bürsin es un actor turco de 35 años de edad, reconocido por haber actuado en "Love is in the air" (Foto: Krem Bürsin / Instagram)

EL REENCUENTRO DE KEREM BÜRSIN Y SU HERMANA

Kerem Bürsin es un actor muy reconocido internacionalmente y ha demostrado que no solo es buen profesional, sino que también es una persona muy apegada a su familia y disfruta de cada momento libre para pasarlo con ellos.

Un ejemplo de eso es su reciente visita a España donde se reunió con su hermana a quien no veía desde hace varios años. Esto lo confirmó Melis Bürsin quien a través de Instagram publicó fotografías del actor junto a su sobrino Theo con quien se le ve muy feliz.

“Te extrañé tanto @thebursin no puedo creer que no nos hayamos visto en tres años. ¡Nunca más! El favorito de Theo ¡nada es más importante que la familia y estar con los que amas!”, expresó la hermana del actor en su Instagram.

Kerem Bürsin junto a su sobrino (Foto: Melis Bürsin/Instagram)

Pero el recibimiento y la gran emoción de Melis Bürsin tuvo una respuesta por parte del actor de importantes producciones.

“Nunca más”, escribió el actor dando a entender que tratará de que ambos no estén muy alejados por más tiempo del que ya pasó.

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987. Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Bürsin ha vivido en varios países, entre estos, Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. De hecho, en 1999, cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Norteamérica.

Estudió Marketing para contentar a sus padres. Ellos le pidieron que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo. Antes de convertirse en actor, Kerem Bürsin solía desempeñarse como conductor en Estados Unidos.

Apareció inicialmente en películas de televisión estadounidenses, incluyendo la producción de terror y ciencia ficción “Sharktopus” (2010) y en septiembre de 2013 salió en un comercial de la aplicación de mensajería social Line.

Tras haber vivido varios años en Norteamérica, Kerem regresa a su país no sólo a conocer sus raíces sino también a buscar la fama. Y fue así, logró reconocimiento por “Güneşi Beklerken” y “Unutursam Fısılda”. Luego protagonizaría “Love Is in the Air”.