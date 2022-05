Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más conocidos a nivel internacional. Desde que saltó a la fama con su papel protagónico en la telenovela “Love Is in the Air”, donde conoció y se enamoró de la actriz Hande Erçel, se ganó el cariño de la teleaudiencia. Algo que siempre lo ha caracterizado es que le gusta tener contacto con el público, prueba de ello es que se muestra muy amable cuando se encuentra con algún fan en la calle o evento público, así como también se da el tiempo para responder comentarios en las redes sociales.

El intérprete de 34 años ha enamorado a todos no solo por su apariencia física, siendo considerado uno de los galanes turcos más deseados a nivel internacional; sino también por el trato cálido y respetuoso que tiene con sus seguidores. Kerem sabe ganarse al público y suele mostrarse muy agradecido por el apoyo y cariño que recibe a cada al país que va de visita.

En esta ocasión, Kerem Bürsin ha vuelto a demostrar que es un artista muy atento con su público y su último gesto con una fan brasileña ha dejado a todos sus incondicionales sin palabras. La joven no se imaginaba que su mensaje de Twitter iba a tener respuesta inmediata del protagonista de ‘Love is in the air’. ¿Qué pasó? Aquí todos los detalles.

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más exitosos a nivel internacional. (Foto: bermudezbytheway)

EL GESTO DE KEREM BÜRSIN CON UNA FAN QUE ESCRIBIÓ TESIS SOBRE “LOVE IS IN THE AIR”

Kerem Bürsin suele ser muy activo en sus redes sociales, donde comparte sus proyectos profesionales, su vida diaria y donde le gusta interactuar con sus millones de seguidores.

Entre los fans que tiene en varios países, una joven brasileña se atrevió a escribirle un tuit al actor turco en el que le decía que iba a ser su cumpleaños y que había presentado una tesis universitaria sobre la serie que le ha hecho mundialmente famoso.

“Kerem Bürsin, ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana y soy de Brasil. Mañana cumplo 17 años y me alegraría mucho que me felicitaras. Soy una gran admiradora de tu trabajo. No sé si lo sabes, pero escribí una tesis universitaria sobre ‘Love is in the air’”, le escribió la joven a través de Twitter.

Hey, @KeremBursin . How are you? My name is Juliana and I'm from Brazil. Tomorrow, the 17th, I have a birthday and I would be very happy if you congratulated me. I'm a big fan of your work. I don't know if you know either, but I wrote a university thesis on Sen Çal Kapımı ++ pic.twitter.com/I6dxFZfh6N — Ju foi notada na Turquia 🗣🤩 (@jugandard_) May 16, 2022

Pese a que son miles los mensajes que a lo largo del día recibe, Kerem Bürsin se tomó un tiempo para responderle a la joven. Al parecer, el actor turco quedó impresionado con el mensaje ya que apenas unas horas después le respondió muy cariñosamente a la adolescente. “FELIZ CUMPLEAÑOS y gracias por tu tesis, ¡WOW!”, escribió.

Con este gesto, el actor turco se ganó aún más el cariño de sus fans e hizo enloquecer a la joven brasileña identificada como Juliana, que quedó sorprendida con la respuesta de su ídolo.

“¡¡¡Aaaaahhh Dios mío! ¡Muchas gracias! Solo puedo agradecértelo. Me alegraste el día!”, le respondía la joven muy emocionada al protagonista de ‘Love is in the air’”.

Una joven brasileña se atrevió a escribirle un tuit al actor turco y recibió una gran respuesta (Foto: Twitter/captura de pantalla)

Aunque el gesto del actor ha tenido gran repercusión en las redes sociales, a muchos no les ha sorprendido ya que el protagonista de ‘Love is in the air’ siempre se ha mostrado muy atento con sus seguidores, especialmente en España, donde siempre es recibido con cariño.